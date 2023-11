Johanns Battle-Performance verursacht Tränen in den Augen: "Greatest Showman"-Hit bei "The Voice"

Anzeige

Johann Bardowicks überzeugt die Coaches bei "The Voice of Germany" 2023. Er bekommt einen rekordverdächtigen Vierer-Buzzer in der letzten Sekunde seines Auftritts. Jetzt stellt er sich im Battle Elias Biechele und berührt alle.

+++ Update 27. Oktober 2023 +++

Giovanni Zarrellas Entscheidung sorgt für Riesenüberraschung

Nach Johanns und Elias' Performance des Liedes "A Million Dreams" aus dem Hollywood-Film "Greatest Showman" kullern die Tränen bei den Coaches. Berührt von der unglaublichen Performance gibt Shirin David zu: "Die Äuglein waren ganz schön feucht am Ende." Die Coachin kann sich nicht entscheiden, wen sie von den beiden besser fand.

Das muss sie aber auch nicht, denn Giovanni fällt als Teamchef diese Aufgabe zu. Johann hat es geschafft, ihn vollkommen zu überzeugen. Mit seiner einzigartigen Stimme hat er sich direkt in das Herz seines Coaches gesungen. Am Ende sorgt dieser für eine große Überraschung bei seinen Schützlingen und entscheidet sich, beide Talente in die nächste Runde mitzunehmen.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

+++ Update 25. Oktober 2023 +++

Johann im Battle gegen Elias: Wer ist der "Greatest Showman"?

Mit seinem "La La Land"-Song hat sich Johann Bardowicks den Vierer-Buzzer in letzter Sekunde gesichert. Nun singt er den nächsten Filmsong im Battle. Zusammen mit Elias Biechele performt er das Lied "A Million Dreams" aus dem Hollywood-Film "Greatest Showman" von Hugh Jackman, Michelle Williams und Ziv Zaifman.

Kaum beginnen die beiden Talente mit der Darbietung, nickt Giovanni stolz. Sie treffen die gefühlvollen Töne mit ihren Stimmen auf den Punkt genau und bringen den ganzen Saal zum Staunen. Alle horchen gespannt zu. Ab und an ist ein "Boah" oder "Au Mann, ey" von den Stühlen der Coaches zu vernehmen. Als die Talente die hohen Passagen anstimmen, feuert sie Giovanni energisch an. Am Ende gibt es laute Standing Ovations aller Anwesenden und ihr Coach rennt für eine innige Umarmung auf die Bühne.

Humor liegt in Johanns Familie

Dass für Johanns Eltern Humor einen hohen Stellenwert hat, zeigt sich schon bei der Namensgebung. Alle Kinder haben einen Namen, der mit J anfängt. Ob im Familienbetrieb oder im Privatleben - rund um Johann geht es immer spaßig zu. Sein Bruder behauptet scherzhaft, dass Johann adoptiert ist, da sonst keine:r der Verwandten ein musikalisches Talent aufweise.

Bei Johann macht sich daher keinerlei Nervosität bemerkbar, als er vor seinem großen Auftritt steht. Der Hamburger macht lieber noch einen witzigen Spruch:

Ich bin vertraglich gebunden an den Kram hier. Jetzt kann ich gar nicht mehr nach Hause fahren. Johann Bardowicks

Von null auf hundert: Vierer-Buzzer in letzter Sekunde

Voller Zuversicht singt das Talent "City Of Stars" aus dem Film "La La Land" von Ryan Gosling und Emma Stone auf der großen "The Voice"-Bühne. Als Johann gefühlvoll die Stimme erhebt, klatscht das Publikum vor Begeisterung. Doch von den Coaches scheint keine:r gewillt zu sein, den Buzzer für den Hamburger zu betätigen.

Der 25-Jährige ist dabei, die letzten Töne zu singen, als noch einmal tosender Applaus im Saal ausbricht. Es scheint vergebens. Johann hat innerlich wohl schon aufgegeben. Doch im letzten Augenblick drücken plötzlich alle Coaches. Vierer-Buzzer in allerletzter Sekunde!

Johann kann sich vor Freude kaum auf den Beinen halten

Damit hätte das Talent nicht mehr gerechnet: der Vierer-Buzzer kurz vor Schluss. Johann sinkt vor Freude zu Boden. Nicht nur er ist überrascht, auch die Coaches hatten nicht erwartet, dass plötzlich noch andere um den Hamburger buhlen würden. Bill Kaulitz fasst die erstaunliche Situation zusammen: "Besser spät als nie."

Alle Coaches wollen Johann: "So taktiert wie hier haben wir noch nie"

Shirin David ist beeindruckt von Johanns Performance: "Du hast einen guten Weg vor dir und du wirst auf jeden Fall weit kommen", sagt sie. Kaum hat sie die Worte ausgesprochen, regnet es auch von allen anderen Seiten Komplimente. Bill betont, dass er die Stimmfarbe des Hamburgers mag. Ronan zeigt auf ihn und verkündet:

Du hast etwas Einzigartiges. Und ich bin auf der Suche nach einem einzigartigen Sänger. Ronan Keating

Giovanni Zarrella versucht hingegen, Johann nicht nur mit Lob um den Finger zu wickeln. Der Coach probiert eine andere Strategie. Er macht das Talent darauf aufmerksam, dass sie Namensvettern sind. Denn Giovanni ist die italienische Variante von Johann. Als der Hamburger ihm zustimmt und verkündet, dass seine Schwester Giovanna genannt wird, eilt Giovanni blitzschnell zu Johanns Begleiter:innen. "Wenn ich nicht zu eurer Familie gehöre, wer dann?", fragt er spaßeshalber.

Dem Argument hat der 25-Jährige nichts entgegenzusetzen und tritt nach kurzem Zögern Giovannis Team bei. Giovanni jubelt vor Glück und rekapituliert: "So taktiert wie hier haben wir noch nie."

