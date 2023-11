Das Wichtigste in Kürze Laura tritt mit einer gefühlvollen Ballade in den Blind Auditions an. Die 22-Jährige hat nach ihrer Performance die Qual der Wahl. Zwei Coaches wollen sie in ihrem Team haben.

In den Battles beweist sie sich gegen Thomas Schmidbauer und rührt mit ihrem Auftritt Coach Giovanni zu Tränen.

Hier findest du alle wichtigen Infos zur 13. Staffel und die wichtigsten News zusammengefasst.

Mit ihrem Auftritt bei den Blind Auditions entfachte Laura Schopf einen Kampf zwischen Ronan und Giovanni. Sie entschied sich für Letzteren und tritt nun im Battle gegen Thomas an. Die beiden singen "The Joker And The Queen" von Ed Sheeran feat. Taylor Swift. Ihr Auftritt rührt Coach Giovanni zu Tränen.

+++ Update vom 26. Oktober 2023 +++

Laura und Thomas hoffen auf den Einsatz der neuen Battle-Regeln

Laura sammelte bei ihrer Blind Audition erste Bühnenerfahrung. Ihr Battle-Partner Thomas hingegen hat bereits jahrelang als Berufsmusiker gearbeitet. Die Studentin möchte das Battle als Team mit ihrem Kontrahenten bestreiten und erhofft sich durch die neuen Regeln die Chance, auf ein gemeinsames Weiterkommen.

Lauras Performance rührt Giovanni zu Tränen

Im Battle zaubern die beiden Talente eine einzigartige Atmosphäre im Studio. Sowohl Lauras kraftvolle, aber dennoch weiche Stimme, als auch die Verbindung zu Thomas während des Duetts rühren Giovanni zu Tränen.

Die anderen Coaches sind nicht ganz so begeistert wie der Italiener. Ronan gibt zu, etwas abgedriftet zu sein, würde sich jedoch für Laura entscheiden, wenn er die Wahl hätte. Tom kritisiert, dass Laura etwas undeutlich gesungen habe. Der Favorit der Kaulitz-Zwillinge ist demnach Thomas.

Giovanni selbst geht die bevorstehende Entscheidung sehr nahe. Der Coach ist sichtlich überwältigt. Er ruft beide Talente zu sich auf die Bühnenkante und schlägt einen ernsten Ton an. Der Entertainer hebt die positiven Aspekte der beiden Talente hervor und betont besonders, wie sehr er Thomas musikalisches Know-how schätzt.

Dennoch nimmt er den 34-Jährigen nicht mit in die nächste Runde. Nach diesem emotionalen Abschied gibt es für Laura Grund zur Freude. Giovanni geht mit ihr in die Teamfights, wo sich die 22-Jährige erneut beweisen kann.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.

Lauras Leidenschaft neben dem Singen

"Vielleicht werden hier nachher noch ein paar Liegestütze gemacht. Mal schauen." Eine Knieverletzung führte die frisch gebackene Gebärden-Dolmetscherin Laura einst ins Fitnessstudio. Heute gehört der Kraftsport längst zu ihren Leidenschaften. Sechsmal die Woche geht die 22-Jährige ins Training. "Ich habe gemerkt, dass dieses An-mir-selber-Arbeiten total Spaß macht und dass ich selbstbewusster werde", erklärt Laura.

War es das mit der Bromance? Zwei Coaches wollen Talent Laura

Die 22-Jährige singt zwar von morgens bis abends, hat aber noch nie auf einer großen Bühne vor Live-Publikum performt. Deshalb gibt sich Laura vor ihrer Performance demütig und zurückhaltend:

Wenn sich da einer umdreht, dann spring ich in die Luft. Laura

Das neugewonnene Selbstbewusstsein von ihren Fitness-Erfolgen kommt ihr da in den Blind Auditions zugute. Bei ihrem Auftritt vor den Coaches gibt sie alles und singt mit viel Gefühl die Ballade. Dass das Talent zum ersten Mal vor so vielen Leuten performt, ist ihm nicht anzumerken. Doch statt eines Sprunges in die Luft geht Laura unmittelbar nach ihrem Auftritt in die Knie. Konnte sie die Coaches etwa nicht von ihrem Gesangstalent überzeugen? Mitnichten! Ronan und Giovanni wollen Laura nach ihrer emotionalen Interpretation des Welthits "Goodbye My Lover" von James Blunt in ihrem Team.

Kann Giovanni Laura mit seinem Schwäbisch überzeugen?

"Ich kann nicht glauben, dass du noch nie auf einer Bühne performt hast", ruft Ronan Keating verblüfft. Giovanni Zarrella ist ebenfalls von der 22-Jährigen begeistert und möchte sie deshalb unbedingt in seinem Team haben. Dafür zieht der Coach alle Register und zeigt der Baden-Württembergerin sein bestes Schwäbisch.

Die 22-Jährige hat nun also die Qual der Wahl. Laura ringt sichtlich mit sich: "Es ist für mich wirklich extrem schwer, weil ich wirklich nicht dachte, dass sich wer umdreht". Schließlich entscheidet sie sich aber für Giovanni. Der italienische Sänger stürmt sogleich auf die Bühne und dem Talent in die Arme. Somit kommt eine echte Powerfrau ins Team Giovanni!

