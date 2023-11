Anzeige

Lorenz konnte sein Idol Shirin David bei den Blind Auditions beeindrucken. Jetzt stellt er sich im Battle Finja Bernau. Die beiden performen Sidos Song "Nein!" feat. Doreen. Nach der ersten Textzeile hat der 22-Jährige einen Texthänger. Er lässt sich aber nicht von diesem Missgeschick unterkriegen und rockt den restlichen Auftritt.

"Ich bin richtig stolz auf dich": Lorenz überspielt den Aussetzer gekonnt

Nach dem phänomenalen Auftritt läuft Shirin auf die Bühne und gibt ihren Talenten ein High Five. "Ich bin richtig stolz auf dich. Du hast es geowned", sagt sie zu Lorenz. Die Coachin lobt weiterhin, dass sich weder Lorenz noch Finja von dem Missgeschick aus der Bahn werfen ließen und die Bühne zum Beben gebracht haben.

"Mir ist das Herz in die Hose gerutscht", sagt Ronan über den Textaussetzer. Der Coach erzählt dem 22-Jährigen, dass solch ein Fehler selbst den Besten passieren kann: sogar dem Iren selbst. Da der Weltstar in einer solchen Situation nicht so schnell wieder in die Strophe fand, sagt er zu Lorenz:

Du bist besser als ich. Ronan Keating

Eine Bitte hat Ronan aber noch an das Talent: "Ich will dich nie wieder so tanzen sehen. […] Du bist verdammt noch mal zu cool dafür."

Ob es trotz des anfänglichen Malheurs für den Mecklenburg-Vorpommener weitergeht, entscheidet Shirin. Sie ist sich unsicher und fragt das Publikum nach seiner Meinung. Als der ganze Saal "beide" ruft, lässt sie kurzerhand die neuen Battle-Regeln gelten und nimmt sowohl Lorenz als auch Finja mit in die Teamfights.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

Blackout im Battle: Lorenz' verheerender Texthänger

Shirin David schickt ihre nächsten Talente ins Battle und lässt sie dabei den Song "Nein!" von Sido feat. Doreen performen. Kaum stimmen Lorenz und Finja den Auftritt an, kommt der 22-Jährige ins Straucheln. Nach dem ersten Vers "Rote kurze Haare, genauso sieht sie aus" weiß er nicht mehr weiter.

Shirin gibt der Produktion schon Handzeichen, die Performance abzubrechen, als Finja Lorenz den nächsten Einsatz vorgibt. Daraufhin findet er wieder in die Strophen und die beiden bringen die Bühne mit ihrer Performance zum Beben. Im Anschluss gibt es lauten Applaus für die starke Darbietung der Talente.

Lorenz hat ein Kämpferherz

Lorenz will jetzt richtig starten und sich auf die Musik konzentrieren. Dass er bei "The Voice" ist, ist aber keine Selbstverständlichkeit.

Noch vor einiger Zeit hatte er eine schwere Phase in seinem Leben. Er war in kriminelle Machenschaften verstrickt und nahm Drogen. Er geriet in eine gefährliche Abwärtsspirale. Doch bald merkte er, dass er auf einem falschen Weg war und begann sein Leben zu ändern. Nicht leicht, sich aus so einer Lebenssituation herauszukämpfen. Aber auf seine Leidenschaft für die Musik konnte er sich dabei stets verlassen und kriegte die Kurve.

Den düsteren Lebensabschnitt hat Lorenz glücklicherweise hinter sich gebracht. Jetzt konzentriert er sich mehr denn je auf die Musik und will den Coaches sowie dem Publikum zeigen, dass man sein Leben ändern kann, wenn man es wirklich ernst meint.

Lorenz ist ein großer Fan von Shirin David

Lorenz Haase nimmt dieses Jahr an den Blind Auditions von "The Voice of Germany" teil. Er will mit dem Song "Eure Kinder" von Chakuza (feat. Bushido) die Coaches von sich überzeugen.

Seine Freundin und er sind große Fans von Shirin David, die dieses Jahr als Coach dabei ist. Daher erhofft sich der 22-Jährige besonders einen Buzzer von ihr.

Shirin David lässt Lorenz zittern

Während seiner Performance warten auch die anderen Coaches gespannt auf eine Reaktion von Shirin David. Die Musikerin lässt sich Zeit und hört dem Rap-Gesang von Lorenz aufmerksam zu.

Dann die Erleichterung für das Talent: Shirin drückt auf den Buzzer. Doch nicht nur das: Die anderen Coaches folgen ihrem Beispiel - Vierer-Buzzer für Lorenz!

Die Coaches kämpfen um das Rap-Talent

Bill Kaulitz versucht das Talent auf ungewöhnliche Art und Weise zu überzeugen: "Ich bin jetzt keine Hip-Hop-Maus. […] Ich bin auch schon aus einem Jay-Z-Konzert rausgelaufen." Ob so viel Ehrlichkeit die richtige Idee ist? "Das Ding ist durch", freut sich Shirin David über die Taktik der Zwillinge.

Ronan Keating versucht ebenfalls, Lorenz für sich zu gewinnen. Er will wissen, wo der 22-Jährige bereits aufgetreten ist - allerdings auf Englisch. Lorenz ist erst einmal verwirrt, doch Bill & Tom Kaulitz eilen zu Hilfe und übersetzen Ronans Frage.

Du bist ein Naturtalent. Ronan Keating

Auf die Frage hin, wie er es bewerkstelligt, eine so souveräne Performance abzuliefern, antwortet Lorenz: "Ich komme einfach hin und der Körper macht das mit mir, was er machen will."

Lorenz' Entscheidung steht fest

Sein Idol Shirin David ist Fan von dem Berliner. "Du bist eine Persönlichkeit, du bist f***ing hot", lobt sie.

Du siehst aus, als würdest du Stress in der Szene machen, und das gefällt mir. Shirin David

Bill & Tom Kaulitz greifen tief in die Trickkiste, um ihn zu überzeugen. Sie versuchen es mit Rap. "Wenn du jetzt nicht in unser Team kommst", scherzt Bill.

Doch alle Überredungskunst der Coaches hilft nicht. Das Talent freut sich über den Vierer-Buzzer, aber seine Entscheidung stand von Anfang an fest: Lorenz geht ins Team Shirin David.

