Egon Herrnleben ist Metal-Musiker aus Leidenschaft und spielte früher in einer Heavy-Metal-Coverband. Nachdem er in seiner Blind Audition bei "The Voice of Germany" schon überzeugt hat, bringt er das Studio in seinem Battle mit Susan erst richtig zum Beben.

+++ Update vom 31. Oktober 2023 +++

Egon und Susan lassen das Studio erzittern

Dieses Battle hat es in sich! Rocker Egon und Stimmwunder Susan bringen ihr Talent zusammen und erschaffen eine unvergessliche Mischung, die alle in Staunen versetzt. Ihre Version von "Bring Me To Life" von Evanescence reißt nach kürzester Zeit alle von den Sitzen und macht die Coaches sprachlos. Auch Gast-Coachin Rita Ora kann nicht glauben, was sie da gerade gehört hat. Coach Ronan ist so begeistert von Egon und Susan, dass er nach dem Auftritt nur ein paar Worte herausbringt: "Heilige Scheiße!"

Den Auftritt aus Folge 14 kannst du dir oben schon exklusiv vorab anschauen. Wen Ronan mit in die nächste Runde nimmt, erfährst du am Freitag in der letzten Battle-Runde von "The Voice of Germany" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Egons Leidenschaft: "Das ist, was ich am Metal schätze"

Egon Herrnlebens Herz schlägt für Heavy Metal. Dabei ist es nicht nur die Musik, die ihm so gefällt. Vor allem das Gemeinschaftsgefühl und die Herzlichkeit innerhalb der Gemeinschaft beeindrucken den 39-jährigen Informatiker: "Das Schöne an der Metal-Musik ist, auch wenn es von außen immer hart klingt, sind es ganz tolle Menschen."

Der Headbanger ist Vater von drei Kindern, denen zuliebe er das Musizieren in einer Heavy-Metal-Coverband aufgegeben hat. Egons Kinder sind mittlerweile seine größten Fans. Sie haben ihn dazu ermutigt, bei "The Voice of Germany" mitzumachen.

Ich bin eigentlich hier bei 'The Voice', weil meine Kinder totale 'Voice Kids'-Fans sind. Egon Herrnleben

Egon performt "Whiskey In The Jar" von Metallica

Egon ist sich unsicher, wie weit er es bei "The Voice of Germany" schaffen wird. "Musikalisch wird es natürlich schwierig, mit einem Metal-Song weiterzukommen", stellt er fest. Nichtsdestotrotz gibt der dreifache Familienvater sein Bestes, um seine Kinder glücklich zu machen.

Als das Talent die "The Voice"-Bühne betritt, begrüßt es das Publikum mit einem Headbang und sorgt direkt für gute Stimmung im Publikum. Er glänzt mit seinem überwältigenden Stimmvolumen und haucht dem Song eine ganz neue Note ein. Ronan Keating und die Kaulitz-Brüder sind begeistert von Egons leidenschaftlichem Gesang und buzzern für ihn.

Shirin David über den Headbanger: "Egon ist iconic!"

Shirin David bekundet, ohne für ihn gebuzzert zu haben, dass nicht nur Egons Performance, sondern auch sein Name einzigartig sei.

Ronan Keating ist fasziniert von den verschiedenen musikalischen Einflüssen, die Egon in den Song hereingebracht hat und verspricht ihm, dass er ihn musikalisch fördern wird, falls das Talent sich für sein Team entscheidet.

Tom und Bill Kaulitz schaffen es nicht, Egon mit ihren Argumenten zu überzeugen. Er entscheidet sich, Team Ronan Keating beizutreten und freut sich auf die kommende Zusammenarbeit. Der 39-Jährige ist stolz, dass er es eine Runde weiter geschafft hat und seine Kinder ihn weiterhin bei "The Voice" sehen können.

Nach seinem fulminanten Auftritt ist der Headbanger nun auf der Suche nach einem Erfrischungsgetränk: "Ich brauch n' Bier."

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

