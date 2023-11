"The Voice of Germany" 2023: Mit diesen Talenten will Shirin David gewinnen

Das Wichtigste in Kürze Shirin David gibt in Staffel 13 ihr Debüt auf dem roten Stuhl.

Hier findest du alle Talente, die sich für Team Shirin entschieden haben.

Du willst mehr? Alle weiteren wichtigen Infos zu "The Voice of Germany" 2023 im Überblick. Die Sendezeiten findest du hier.

Shirin David kann zahlreiche Streamingrekorde und Nummer-eins-Hits verzeichnen. Gehört bald auch der Titel bei "The Voice of Germany" dazu? Mit diesen Talenten tritt die Musikerin an.

Im Clip: Linus und Joy sorgen durch ihr starkes Battle für Neid bei Ronan

Diese Talente sind in Team Shirin

Shirin David sitzt in der 13. Staffel von "The Voice of Germany" erstmalig als Coachin auf dem roten Stuhl. Sie ist fest entschlossen, sich direkt den Titel zu schnappen. Dafür braucht sie die besten Talente. Hier siehst du, wer aktuell in ihrem Team ist:

Diese Talente von Team Shirin sind bereits ausgeschieden:

In den Blind Auditions kämpft die Musikerin und Entertainerin um die besten Talente. Dabei muss sich Shirin gegen Team Ronan Keating, Team Giovanni Zarrella und das Team der Kaulitz-Brüder durchsetzen.

Hier findest du alle Talente im Überblick.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findest du alle Sendezeiten im Überblick.