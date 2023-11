Das Wichtigste in Kürze Der 22-Jährige Niclas ist eines der Talente von Staffel 13. Hier erfährst du mehr über den Rock- und Metal-Fan und siehst seinen Auftritt.

Niclas begeistert mit seiner Performance nicht nur die Coaches, sondern singt sogar die Lautsprecher im Studio kaputt.

Im Battle tritt er gegen Alina Zamalieva an. Sie liefern mit "Phantom Of The Opera" einen unvergesslichen Auftritt ab und ziehen beide in die Teamfights ein.

Hier findest du alle wichtigen Infos zur 13. Staffel und die aktuellsten News-Updates zusammengefasst.

Niclas aus Halle an der Saale ist Leadsänger einer Old-School-Rock-'n'-Roll-Band. Der Hardrocker hat bei seiner Blind Audition die Lautsprecher im Studio kaputt gesungen. Im Battle liefert er einen weiteren unglaublichen Auftritt ab und bringt zusammen mit Alina den Saal zum Ausrasten.

+++ Update vom 26. Oktober 2023 +++

"Phantom Of The Opera": Ein unbekannter Song für Niclas

Beim Battle zwischen Niclas und Alina prallen zwei unterschiedliche Welten aufeinander: Rock und Klassik. Der 22-Jährige tut sich zunächst schwer mit dem Battle-Song, den seine Coaches Bill und Tom ausgewählt haben. Er kennt das Lied "Phantom Of The Opera" nicht, während Alina sofort Feuer und Flamme ist. Aber Niclas lässt sich darauf ein und erarbeitet sich den Song mit Unterstützung der 34-Jährigen. Die Kaulitz-Brüder sind zuversichtlich.

Ich glaube, dass das die Performance seines Lebens werden kann. Bill Kaulitz

Niclas und Alina: Ein unvergessliches Battle

Als die beiden dann auf die Bühne treten, ahnen die Coaches und das Publikum noch nicht, was sie gleich erleben werden. Alina beginnt zu singen und zieht sofort alle in ihren Bann. Aber als Niclas mit seinem starken Gesang als Kontrast einstimmt, gibt es für alle im Studio kein Halten mehr. Die Münder klappen staunend auf, die Coaches schauen ungläubig und die anderen Talente backstage sind ebenfalls fassungslos.

Niclas und Alina singen und performen den Song und die Geschichte dahinter so gut, dass alle mitgerissen werden. Die Standing Ovations ebben erst lange nach dem Auftritt ab.

Leck mich am Arsch, war das geil! Giovanni Zarrella

Niclas zieht in die Teamfights ein

Alle müssen sich erst mal einen Moment sammeln und verarbeiten, was gerade passiert ist. Dann hagelt es Lob für beide Talente von allen Coaches. Niclas hat Ronan vor allem mit seiner unglaublichen Energie überzeugt, während Shirin schlicht feststellt: "Das war das beste Battle, das ich je gesehen habe."

Bill und Tom sind mehr als zufrieden mit ihren Talenten. Bei der Entscheidung fordert das Publikum lautstark, sowohl Niclas als auch Alina in die nächste Runde zu schicken. Keine Überraschung also, dass die Zwillinge nach dieser Performance der gleichen Meinung sind. Die beiden Battle-Performer:innen ziehen gemeinsam in die Teamfights ein.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

+++ Update vom 24. Oktober 2023 +++

Unerwarteter Musical-Song für den Rocker

In den Blind Auditions konnte Niclas mit einem Heavy-Metal-Song überzeugen und zerstörte mit seiner gewaltigen Stimme sogar die Soundanlage des Studios. Jetzt muss er sich in den Battles einer neuen Herausforderung stellen: einem Musical-Song. Im Duett mit der klassischen Sängerin Alina Zamalieva performt er das Lied "Phantom Of The Opera" von Andrew Lloyd Webber, Sarah Brightman und Steve Harley. Ob es ihm wohl gelingen wird, seine eigene Rock-Note in den Gesang einzubringen? Und wird dieses Mal das Studio heil bleiben?

+++

Niclas: "Meine Mutti ist der größte Fan"

Niclas Scholz hat schon seit dem Kleinkindalter eine Vorliebe für Rock und Metal, wofür seine Mutter Kathrin verantwortlich ist. Inzwischen spielt er mit seiner fünfköpfigen Band Blacktane auf den Bühnen Sachsen-Anhalts und heizt den Zuschauer:innen mit Old-School-Rock-'n'-Roll ordentlich ein.

Mama Scholz begleitet ihren Sprössling auf fast jedes Konzert und scheint sich mit den anderen Bandmitgliedern bestens zu verstehen. Wenn Blacktane die Musik aufdreht und Niclas ins Mikrofon schreit, geht der Mutti das Herz auf. Ganz stolz erzählt sie: "Wenn ich unten stehe und ihn oben sehe und höre: 'Das ist mein Junge', sagt das Mutterherz."

Meine Mutti mögen alle. Niclas über seine Mutter

"The Voice": Niclas performt "Ace Of Spades" von Motörhead

Nun bringt Niclas seine Musik mit nach Berlin zu den Blind Auditions von "The Voice of Germany". Wegen seines markanten Kleidungsstils fällt der freiheitsliebende Rocker sofort auf. Neugierig fragen ihn die anderen Talente daher, welchen Song er performen wird. "'Ace of Spades' von Motörhead. Das ist schon von Kindheit an einer meiner Lieblingssongs", antwortet Niclas.

Vor seinem Auftritt ist er sehr nervös, doch seine Mutter schenkt ihm Kraft. "Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ohne meine Mutti wäre meine Nervosität doppelt so hoch", gibt der 22-Jährige zu.

Niclas rockt die "The Voice"-Bühne

Tatsächlich ist von Nervosität keine Spur, als Niclas auf der Bühne loslegt. Mit einem lauten Schrei eröffnet er die Blind Audition und heizt dem ganzen Studio mächtig ein. Seine Energie erfasst und begeistert das Publikum von Anfang an und auch die Coaches drehen sich einer nach dem anderen um.

Ronan Keating staunt fassungslos über Niclas Gesang und seine Bühnenpräsenz. Ein verdienter Vierer-Buzzer für den 22-Jährigen. Jetzt hat er die freie Coach-Wahl.

Niclas' Stimme ist zu mächtig für die Studio-Soundanlage

Doch das Gespräch mit den Coaches wird etwas erschwert. Offenbar ist Niclas' pure Rockgewalt zu viel für die Soundanlage des Studios gewesen, denn der Ton fällt aus. Um sich im großen "The Voice"-Studio verständigen zu können, wird ein Megafon hereingebracht. Die Coaches geben es reihum, damit ihr Feedback gut zu hören ist.

Shirins Kommentar passt perfekt:

Du hast abgerissen! Shirin David

"Du bist sehr einzigartig. Die Welt braucht mehr Rockstars wie dich!", sagt Ronan.

Mutti hilft bei der Entscheidung

Niclas braucht nach all dem Lob noch etwas Beratung - also holt er seine Mutter auf die Bühne. Sofort ist Giovanni zur Stelle, um Mama für sich einzunehmen. Er lässt sich nicht einmal von Shirin stoppen, die alles daransetzt, ihn zurückzuziehen.

Am Ende trifft Niclas jedoch selbst die Entscheidung. Seine Wahl fällt auf das Team von Bill & Tom, woraufhin die beiden Zwillinge einen Freudentanz aufführen.

Ein stimmgewaltiges Talent verstärkt somit ihr Team. Und nach einer kurzen Unterbrechung funktioniert auch die Soundanlage des Studios wieder – zumindest bis zu Niclas’ nächstem Auftritt in den Battles.

