"The Voice of Germany" 2023: Susans Battle-Performance raubt Rita Ora den Atem

Vor zehn Jahren hat Susan Albers bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" die Coaches Bill und Tom Kaulitz begeistern können. Jetzt haut sie mit ihren Performances auch bei "The Voice of Germany" alle um.

+++ Update 31. Oktober 2023 +++

Susans Stimme lässt Rita Ora staunen

Susans Battle steht in Folge 14 von "The Voice of Germany" an. Sie singt mit Egon zusammen "Bring Me To Life" von Evanescence. Die Kombination von Susans Stimmgewalt und Egons Metal-Power pustet die Coaches fast aus den Stühlen. Der Gast-Coachin Rita Ora klappt mehrmals der Mund staunend auf, als Susan ihre hohen Töne perfekt schmettert. Und sie ist nicht die Einzige, die kaum fassen kann, was sie da hört. Immer wieder hört man "Wow!"-Rufe im Studio.

Coach Ronan ist begeistert von seinen Talenten und umarmt sie nach dem Auftritt herzlich.

Den Auftritt aus Folge 14 kannst du dir oben schon exklusiv vorab anschauen. Wen Ronan mit in die nächste Runde nimmt, erfährst du am Freitag in der letzten Battle-Runde von "The Voice of Germany" um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

+++

Obwohl Susan bereits bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" auf der Bühne stand und regelmäßig als Frontsängerin der Big Band der Bundeswehr singt, ist sie vor ihrem großen Auftritt bei "The Voice of Germany" 2023 sehr angespannt.

Instant-Buzzer für Susan Albers: Giovanni Zarrella hat sich musikalisch verliebt

Doch Susan lässt sich das nicht anmerken, betritt selbstbewusst die Bühne und fängt an zu singen. Für Giovanni Zarrella ist die Sache nach nur wenigen Augenblicken klar, er dreht sich sofort um und blockt dabei gleich noch Shirin David. Völlig beschwingt von Susans Gesang schwebt Giovanni auf Wolke sieben. Wenig später buzzern auch die anderen Coaches.

Giovanni Zarrella über Susan: "Du bist das Talent, auf das ich hier gewartet habe"

Als Susan ihren Auftritt beendet, geht Giovanni vor ihr auf die Knie und überreicht ihr zum Dank für ihre wundervolle Performance eine Blume. Er fleht sie förmlich an, in sein Team zu kommen, und prophezeit ihr eine glorreiche Zukunft:

Ich kann das Ding mit dir gewinnen - 100 Prozent! Giovanni Zarella

Auch die geblockte Shirin zollt der Ausnahmekünstlerin ihren Respekt und sagt: "Du bist ein Star!"

Bill und Tom haben Susan nicht vergessen

Bill und Tom Kaulitz sind ebenfalls hin und weg. Bill erinnert sich sofort an ihre gemeinsame Zusammenarbeit bei der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" und lobt Susan in höchsten Tönen: "Ich habe damals schon gebrannt, vor so vielen Jahren, und brenne jetzt wieder für dich."

Du bist eine fantastische Sängerin, du bist unglaublich! Bill Kaulitz zu Susan Albers

Nun kommt Ronan Keating an die Reihe. Auch er hat viel Lob für Susan. Allerdings erkennt er trotz ihres hohen Niveaus noch Schwachstellen und möchte sie zu einer Künstlerin mit einem eigenen Profil formen. Er macht klar, dass sie die Messlatte für die anderen "The Voice"-Teilnehmer:innen extrem hoch gelegt habe, und sagt: "Vielleicht sehen wir hier schon die künftige Gewinnerin von 'The Voice of Germany'."

Für welches Team entscheidet sich Susan?

Tom Kaulitz erklärt ihr, dass sie bei der Entscheidungsfindung auf ihr Herz hören soll. Diesen Rat befolgt sie und verrät, dass ein Coach genau das gesagt habe, was ihr wichtig ist. Sie entscheidet sich für Team Ronan. Überglücklich fallen die beiden sich in die Arme und freuen sich auf die nächste Runde.

Susans Familie bedeutet ihr alles

Die 39-jährige Susan ist im Jahr 2022 Mutter einer Tochter geworden und spricht überglücklich über ihre neue Rolle: "Es gibt kein schöneres Gefühl, als Mama zu sein." Für die jahrelange Unterstützung ihrer Familie ist die lebenslustige Niedersächsin sehr dankbar.

Die Begeisterung für die Musik wurde bereits in sehr jungen Jahren bei ihr geweckt. Als Kind der 80er- und 90er-Jahre sind Whitney Houston, Mariah Carey und Céline Dion ihre größten Vorbilder. Hier findest du die schönsten Whitney-Houston-Coverversionen aus allen Staffeln "The Voice".

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

