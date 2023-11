Unfassbarer Operngesang von Giovanni Zarrella und den Impulso Tenors bei "The Voice of Germany" 2023

Das Wichtigste in Kürze Die Impulso Tenors treten mit Operngesang bei "The Voice of Germany" 2023 an.

Mit ihrer Performance in den Blind Auditions bringt das Ensemble alle Coaches zum Buzzern.

Doch welcher Coach bekommt von dem Trio den Zuschlag?

Das gab es bei "The Voice of Germany" noch nie! Mit den Impulso Tenors tritt erstmals ein Trio mit Operngesang auf. Wie die Performance in den Blind Auditions bei den Coaches ankommt, erfährst du hier.

Die Opernsänger Laszlo, Germán und Val stehen erst seit Kurzem gemeinsam als die Impulso Tenors auf der Bühne. "Ich hatte diese Idee für diese Gruppe und ich habe wirklich länger gebraucht, bis ich die richtigen Kollegen gefunden habe", erklärt Laszlo vor dem Auftritt des Trios bei "The Voice of Germany" 2023.

Laszlov war Teil des Erfolgsprojekts Adoro

Zum Glück hat der 58-Jährige, der mit den Musikprojekt Adoro einst die deutschen Charts stürmte, pünktlich zum Start der Blind Auditions seine Idealbesetzung gefunden.

Wir starten jetzt eigentlich erst so richtig durch. Laszlov

Während seiner Zeit bei Adoro hat Laszlo lieben gelernt, mit Gleichgesinnten Seite an Seite auf der Bühne zu stehen. Nach fünf Jahren mit zahlreichen Erfolgen wie einem Nummer-eins-Album und mehreren Goldenen Schallplatten verließ er das Ensemble aber schließlich.

Die Impulso Tenors holen den Vierer-Buzzer

Jetzt ist Laszlo also zurück und mit ihm seine Kollegen Germán und Val. Im Gegensatz zu den Teilnehmern bei Adoro sind alle Mitglieder der Impulso Tenors jeweils ausgebildete Opernsänger. Beste Voraussetzungen also, um die Coaches in den Blind Auditions zu überzeugen.

Mit ihrer Performance treffen die drei Tenöre mit dem italienischen Song "Il Mondo" von Il Volo voll ins Schwarze. Alle vier Coaches buzzern und wollen gern mit den Impulso Tenors zusammenarbeiten. Allen voran Giovanni Zarrella lobt das Trio überschwänglich:

Mein favorite "The-Voice-of Germany"-Moment bis jetzt! Giovanni Zarrella

Giovanni ist so begeistert, dass er selbst auf die Bühne stürmt, um gemeinsam mit den Opernsängern zu singen. So ist die Entscheidung der Impulso Tenors im Anschluss wenig überraschend. Laszlo, Germán und Val entscheiden sich für Team Giovanni!

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

