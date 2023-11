Das Wichtigste in Kürze Staffel 13 von "The Voice of Germany" läuft seit 21. September 2023. Alle Sendezeiten im Überblick.

Dieses Jahr gibt es neue Coaches und einige Regeländerungen wie die Einführung des Blocks.

In diesem Artikel findest du immer die neuesten Infos und News zu Staffel 13 zusammengefasst.

"The Voice of Germany" ist in Staffel 13. 2023 gibt es jede Menge Neuerungen und großartige Talente. Hier findest du alle wichtigen News zur neuen Staffel zusammengefasst.

+++ Update, 31. Oktober 2023, 08:00 Uhr +++

Simon und Vikrant geben Vollgas

In Folge 12 überzeugen Simon Schmerbeck und Vikrant Subramanian mit ihrer Energie und Leidenschaft auf der "The Voice"-Bühne. Die beiden performen in ihrem Battle den Song "Rule The World" von Take That und feuern dabei ihr ganzes stimmliches Repertoire ab. "Ihr habt euer Herz und eure Seele gegeben, ich könnte nicht glücklicher sein", lobt ihr Coach Ronan im Anschluss.

Shirin dankt ihnen für den großartigen Auftritt. Für sie haben beide als Team harmoniert, aber auch individuellen Kampfgeist bewiesen. "Für mich habt ihr gesungen wie zwei Vierer-Buzzer", lobt Giovanni.

Schreckmoment bei Melissa und Bill

Bevor Ronan seine Entscheidung verkünden kann, tobt ein ungeladener Gast auf der Bühne. Eine Bremse haftet sich erst an Simon und dann an Bill. Der Coach setzt sich aber vor Schreck einfach auf das Insekt. "Jetzt kommt eine Bremse und macht dir eine Bremsspur an den Hintern", scherzt Giovanni.

Die ganze Entscheidung - mit allen Höhen, Tiefen und Insekten - siehst du hier im Clip:

Weitere Highlights aus Folge 12

Folge verpasst? Kein Problem, alle Auftritte, Highlights und die ganze Episode findest du auf Joyn. Die nächste Ausstrahlung gibt es dann wie gewohnt am Donnerstag, den 2. November um 20:15 Uhr auf ProSieben, im Livestream oder schon jetzt vorab bei Joyn PLUS+.

+++ Update, 27. Oktober 2023, 23:10 Uhr +++

Wahnsinnig viel Gefühl beim Battle von Luca Grace und Richard

Luca Grace und Richard bringen unglaublich viel Gefühl auf die Battle-Bühne. Mit ihrem Duett des Songs "I'm Not The Only One" von Sam Smith sorgen die beiden für Gänsehaut im Studio. Von den Coaches erhalten die Talente für diese Performance eine Menge Komplimente. "Es klingt wirklich wie bei Mariah Carey", lobt Giovanni die Stimme von Luca.

Letztendlich ist es jedoch an Shirin, zu entscheiden, wen sie mit in die Teamfights nehmen möchte. Ihr Entschluss schockt die anderen Coaches. Für ein Talent ist die Reise bei "The Voice" leider vorbei. Schau dir den starken und emotionalen Auftritt von Luca Grace und Richard im Clip an und erfahre, wer weiterhin in Team Shirin dabei ist.

Außer Luca Grace und Richard standen sich in Folge 12 noch sieben weitere Battle-Paarungen gegenüber. Für alle, die weiter kommen, geht es in der nächsten Runde in die Teamfights, die in der dieses Jahr erstmalig stattfinden. Hier findest du alle Auftritte der 13. Staffel.

Folge 13 von "The Voice of Germany" 2023 läuft nächste Woche, am Donnerstag, den 2. November um 20:15 Uhr auf ProSieben oder im Livestream auf Joyn.

+++ Update, 27. Oktober 2023, 07:00 Uhr +++

Feuchte Augen beim heutigen Battle von Johann und Elias

Das nächste Battle aus Team Giovanni steht an. Johann und Elias haben sich bereits in den Blind Auditions mit Film-Songs beweisen können und dafür mehrere Buzzer geerntet. Jetzt gibt ihnen ihr Coach in Folge 12 eine Probe auf Augenhöhe: Sie performen den "Greatest Showman"-Hit "A Million Dreams" von Hugh Jackman, Michelle Williams und Ziv Zaifman auf eine derart gefühlvolle Weise, dass Coach Giovanni Zarrella feuchte Augen bekommt. Diese Darbietung mit Gänsehaut-Garantie solltest du unter keinen Umständen verpassen!

Neben Johann und Elias müssen sich heute in Folge 12 noch sieben weitere Battle-Paarungen die übrigen Plätze für die Teamfights sichern. Wer gegen wen antritt und welche Songs gesungen werden, kannst du dir vorab in der Übersicht der Talente anschauen.

Folge 12 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 26. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

Schafft es Lorenz heute trotz Textaussetzer in die Teamfights?

In den Blind Auditions hat Shirin das Potenzial von Finja und Lorenz gesehen und für die beiden den Buzzer betätigt. Jetzt müssen sie sich der nächsten Herausforderung, den Battles, stellen. Die Talente performen eine Interpretation des Sido-Songs "Nein!". Doch direkt zu Beginn passiert ein Patzer. Lorenz vergisst seinen Text. Als es Finja bemerkt, hilft sie ihm wieder in die Strophe zu finden. Von da an bringen die beiden die Bühne zum Beben und machen ihre Coachin stolz. Doch wird dem Rap-Talent der Textaussetzer zum Verhängnis?

Neben Finja und Lorenz treten in Folge 11 noch sieben weitere Battle-Paarungen auf. Wer gegen wen antritt und welche Songs gesungen werden, kannst du dir vorab in der Übersicht der Talente anschauen.

+++ Update, 25. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

Die Vierer-Buzzer mit Gänsehautgarantie

Die Battles befinden sich in der heißen Phase und morgen in Folge 11 müssen sich die Coaches wieder von einigen Talenten aus ihrem Team trennen. Aber davor kannst du die Gänsehautmomente aus den Blind Auditions noch einmal Revue passieren lassen. Bei diesen Talenten haben die Coaches ein wahres Buzzer-Feuerwerk entfacht. Im Clip siehst du die schönsten Vierer-Buzzer aus Staffel 13.

Weitere Highlights und die einzelnen Auftritte der Talente findest du auf Joyn und unter alle Videos.

+++ Update, 23. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

Entscheidung "Impossible"? Nicht bei den Battles von Staffel 13

In Folge 10 haben die Battles begonnen und Team Bill & Tom schickt Marc Altergott und Joel Marques Cunha gemeinsam auf die Bühne. Die beiden performen James Arthurs Ballade "Impossible" stimmgewaltig und gefühlvoll. Bei den hohen Parts klatscht das Publikum laut. Die Talente meistern den Song erstklassig und beweisen damit, dass sie das nötige musikalische Know-how für die kommenden Runden haben.

Beide kommen weiter: Tom & Bill nutzen die neue Regel

Für Bill und Tom keine leichte Aufgabe, zu entscheiden, welchen der beiden Musiker sie in die Teamfights mitnehmen. Für Giovanni gibt es einen klaren Gewinner: Joel. "Der war dir wie auf die Haut geschrieben", kommentiert er die Auswahl des Songs. Shirin und Ronan sehen dagegen Marc vorne. Die Kaulitz-Brüder wählen schließlich Joel als ihren Repräsentanten für die Teamfights.

Marc ist schwer enttäuscht. Dann die Sensation: auch ihn nehmen Bill und Tom mit. Dank der neuen Battle-Regeln muss erstmals keiner von beiden nach Hause und sie können sich weiterhin den musikalischen Herausforderungen von "The Voice of Germany" stellen.

Weitere Highlights aus Folge 10

Den kompletten Auftritt von Marc und Joel, weitere Highlights und die ganze Folge 10 findest du auf Joyn.

+++ Update, 20. Oktober 2023, 22:45 Uhr +++

Bei diesem Dreier-Battle ist jede:r auf sich allein gestellt

Im Gegensatz zu den anderen Teams hat Shirin David nur 17 Talente in den Blind Auditions rekrutieren können. Die ungerade Anzahl an Musiker:innen bedeutet für die Coachin, dass in einem Battle gleich drei Talente auf einmal gegeneinander antreten müssen. Das Los haben Kim Schutzius, Kevin Derbas und Justyna Chaberek gezogen, die zusammen eines von Shirins liebsten Liedern aus der Jugend, "No Air" von Jordin Sparks und Chris Brown, singen.

Die drei schenken sich bei ihrem Auftritt nichts. Jede:r versucht den oder die andere:n in den jeweiligen Soloparts zu übertrumpfen, um in die Teamfights zu kommen. Shirin fällt es alles andere als leicht, aus diesen grandiosen Gesangsdarbietungen eine:n Favorit:in zu wählen.

Das kriegt ihr bei Team Shirin. Ihr kriegt ne f**king Show! Shirin David

Für wen sich Shirin entscheidet, siehst du oben im Clip.

Das komplette Dreier-Battle, weitere Highlights und die ganze Folge 10 findest du auf Joyn.

+++ Update, 20. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

Start der Battles: Nichts ist "Impossible" für Marc und Joel!

Heute starten die Battles von "The Voice of Germany" 2023 mit neuen Regeln, die für dramatische Entscheidungen sorgen. Joel Marques Cunha und Marc Altergott aus Team Toll müssen heute gegeneinander in den Ring steigen. Keine leichte Aufgabe für die beiden, denn Bill und Tom haben ihnen die gefühlvolle Ballade "Impossible" von James Arthur gegeben. Kaum stimmen sie das Lied an, fängt das Publikum an, lautstark zu klatschen.

Bei der Performance spürt der ganze Saal die Harmonie der Talente und als sie die schwierigen hohen Töne meistern, kommt Shirin aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Mit wem von beiden werden Bill und Tom nach dieser melodischen Glanzleistung wohl in die nächste Runde gehen?

Die letzten Blind Auditions

Das Battle ist jedoch keinesfalls das einzige Spaktakel des Abends. Denn vorher stehen noch die letzten Blind Auditions an. Die Coaches müssen sehr sorgfältig überlegen, für wen sie buzzern, denn die Teams sind fast voll. Aber es gibt auch am Ende noch viele großartige Talente:

Rudy Chopper will sich mit seiner außergewöhnlichen Darbietung noch einen Platz in den Teams der Coaches sichern. Süleyman Atar möchte in die Fußstapfen des ehemaligen Talents Zeynep treten und performt in den Blind Auditions ihr Lied. Aquilla hat auch einen ganz besonderen Song von Calum Scott mitgebracht, der sie an ihre verstorbene Mutter erinnert.

Folge 10 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 19. Oktober 2023, 08:39 Uhr +++

Gegen Unterdrückung: Lunas Botschaft in Folge 9

Luna Cavari will ihre Leidenschaft für die Musik in vollen Zügen auf der Bühne ausleben. Das war der Iranerin aber lange nicht vergönnt. Im Iran ist es Frauen nämlich verboten, mit Gesang aufzutreten. Damit nicht genug. Vor zehn Jahren wurde die Musikerin grundlos auf der Straße aufgegriffen und in Polizeigewahrsam genommen - so ergeht es vielen Frauen dort jeden Tag.

In einem Land zu leben, in dem Frauen allgegenwärtig unterdrückt werden, hielt Luna nicht aus. Deshalb zog sie nach Deutschland, um ihren Traum von der Musikkarriere wahr machen zu können. Jetzt will die 26-Jährige mit ihrer Darbietung auf der großen "The Voice"-Bühne ein Zeichen gegen die Unterdrückung der Frauen setzen.

Neben Luna haben viele andere Talente in Folge 9 besondere Momente auf der großen "The Voice"-Bühne. Talent Kimmy erhält mit ihrer außergewöhnlichen Country-Performance einen Vierer-Buzzer. Oskar feiert sein Bühnendebüt und geht damit den ersten musikalischen Schritt, um in die Fußstapfen seiner Familie zu treten. Anna Vichery hatte bereits zwei Burn-outs und kämpfte sich jedes Mal wieder zurück ins Leben. Dabei hat ihr vor allem die Musik geholfen.

+++ Update, 17. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

Für Marius heißt es zittern bis zur letzten Sekunde

Für Marius Hof ist die Blind Audition in Folge 8 alles andere als ein Zuckerschlecken. "Ich bin komplett durch", sagt er im Anschluss an seine Performance. Dabei fängt alles so unbeschwert für den Schwaben an. Bei seiner Performance des Songs "Was du Liebe nennst" von Bausa stimmen Shirin und das Publikum in das Lied mit ein und singen mit. Die Coaches zögern jedoch, sich für den Auftritt des 27-Jährigen umzudrehen. Erst als der letzte Ton abklingt, gibt sich Giovanni einen Ruck und schlägt mit aller Kraft auf den Buzzer.

So was wie du fehlt mir noch. Giovanni

Weitere Highlights aus Folge 8

Den kompletten Auftritt von Marius, weitere Highlights und die ganze Folge 8 findest du auf Joyn.

+++ Update, 13. Oktober 2023, 23:00 Uhr +++

Bromance-Performance der besonderen Art

Dass Giovanni und Ronan eine Bromance haben, dürfte inzwischen mehr als deutlich sein - auch wenn sie sich wegen des ein oder anderen Talents in die Haare bekommen. Aber nicht nur der italienische Coach, sondern auch seine Frau Jana Ina hat eine ganz besondere Bindung zu dem Iren: Das Paar hatte seinen Song "If Tomorrow Never Comes" für den Hochzeitstanz ausgesucht. In Folge 8 möchte der Coach seiner besseren Hälfte eine ganz besondere Freude machen und bittet Ronan, das Lied gemeinsam auf der "The Voice"-Bühne aufzuführen. "Wir brauchen Champagner danach", entgegnet der Ire spaßeshalber.

Die beiden Coaches umarmen sich innig nach dem Auftritt. Giovanni bedankt sich mit den Worten: "Ich liebe dich, Bruder."

Den kompletten Auftritt, weitere Highlights und die ganze Folge 8 findest du auf Joyn.

+++ Update, 13. Oktober 2023, 10:00 Uhr +++

In Folge 8 rührt Philip mit Elton-John-Hit die Menge zu Tränen

Philip Hoffmann ist die Aufmerksamkeit der Coaches von der ersten Sekunde an gewiss. Mit seiner löwenstarken Performance des Songs "Circle Of Life" von Elton John beeindruckt er sowohl die Coaches als auch das Publikum. Bei seinen Begleiterinnen fließen die Tränen in Strömen. Ein Buzzer nach dem anderen wird betätigt und die Coaches singen und tanzen bei der Performance mit. Für welches Team wird sich das Talent wohl entscheiden?

Neben Philip treten in Folge 8 weitere einzigartige Talente auf. Beispielsweise Finja, die es gewohnt ist, durch ihren Style aufzufallen, aber bei "The Voice" nur mit ihrer Stimme glänzen kann. Außerdem siehst du heute Abend Dan, der in die Schweiz gezogen ist, um mit seiner Blues-Musik genügend Geld für seine Familie in Italien zu verdienen. Naomis Auftritt solltest du dir ebenfalls nicht entgehen lassen. Die 19-Jährige möchte mit ihrer Performance zeigen, dass man an den eigenen Träumen festhalten soll.

Folge 8 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 12. Oktober 2023, 12:00 Uhr +++

Die Coaches feiern Alex' Rückkehr mit Standing Ovations

Alex Seeger trat bereits 2020 bei "The Voice of Germany" an. In den Blind Auditions sang er "Dive" von Ed Sheeran mit viel Gefühl, konnte aber keine:n der damaligen Coaches von seinem Talent überzeugen.

In den drei Jahren hat sich so einiges für das Talent geändert. Alex hat die Zeit genutzt, um an seiner Gesangskunst und seinem Selbstbewusstsein zu arbeiten. Jetzt in Staffel 13 will er nicht wieder mit leeren Händen nach Hause gehen und alles aus seiner zweiten Chance mit dem ABBA-Hit "Dancing Queen" herausholen. Werden sich die Coaches dieses Mal umdrehen? Sieh dir hier den Auftritt schon vorab an:

Nicht nur Alex will den Coaches in Folge 7 beweisen, dass sich die Jahre des Gesangstrainings gelohnt haben. Sina singt schon, seit sie fünf ist. Damit ist heute die Chance für die 21-Jährige gekommen, ihren Jugendschwarm Tom Kaulitz von sich zu überzeugen. Opernsänger Vikrant ist durch die halbe Welt gereist, um sein musikalisches Talent zu verfeinern. Jetzt will er den nächsten Karriereschritt bei "The Voice" wagen.

Folge 7 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 10. Oktober 2023, 09:37 Uhr +++

Sei live beim Finale dabei! Gewinnspiel in der Joyn-App

Du möchtest "The Voice of Germany" hautnah erleben und noch mehr in die Show eintauchen? Das geht kostenlos mit der Joyn-App. Du schlüpfst im Buzzer-Battle in die Rolle der Coaches und schätzt die Talente vor Ausstrahlung der Folge ein. Dabei kannst du Punkte sammeln und am Ende sogar Tickets für das große Finale im Dezember gewinnen. Aber beeil dich lieber, denn die Aktion läuft nicht mehr lange!

Hier geht's zu "The Voice of Germany" in der Joyn-App. Auch bei "The Voice Rap by CUPRA" gibt es das Buzzer-Battle. Hier kommst du direkt zur Rap-Show in der Joyn-App.

+++ Update, 6. Oktober 2023, 23:00 Uhr +++

Rouven trifft in Folge 6 Shirin mitten ins Herz

Dass Musik einen mitten ins Herz treffen kann, ist für die Coaches von "The Voice of Germany" nichts Neues. Doch wie sehr sie bei der Performance eines Talents bewegt werden kann, hätte Shirin David wohl selbst nicht geahnt - bis Rouven auftauchte.

Der 20-Jährige singt in seiner Blind Audition "Ich will nur" von Philipp Poisel. Die emotionale Performance berührt alle Coaches und das gesamte Publikum, aber Shirin ganz besonders. Sie hat Tränen in den Augen und wird emotional, was man von der Entertainerin und deutschen Musik-Ikone sonst nicht gerade gewohnt ist.

Ich hab mir fest vorgenommen: Ich glaube niemals irgendeinem Mann, was er mir erzählt. Aber ich hab dir alles geglaubt. Shirin David

Nachdem Shirin Rouven dieses große Vertrauen entgegengebracht hat, kann er wohl nicht anders, als wiederum ihr sein Vertrauen als Coachin zu geben und somit Team Shirin beizutreten.

Das ist noch in Folge 6 passiert

Folge 6 von "The Voice" online streamen

Falls du die Folge nicht ansehen konntest, kannst du sie ganz einfach auf Joyn in voller Länge nachholen.

+++ Update, 6. Oktober 2023, 06:00 Uhr +++

Cäcilia beeindruckt die Kaulitz-Brüder heute mit "Durch den Monsun"

Dazu gehört Mut: Cäcilia Kubi will die Coaches mit ihren eigenen Waffen schlagen - dem eigenen Song. Und das gelingt ihr! Die 31-Jährige bringt mit ihrer stimmgewaltigen Rock-Performance die Bühne zum Beben. Bill und Tom sind sogar die ersten Coaches, die den Buzzer für das Talent betätigen. Kaum dass die Brüder sich umgedreht haben, folgen ihnen die anderen. Cäcilias überwältigenden Auftritt kannst du dir hier exklusiv vorab anschauen:

Die Kaulitz-Brüder werden von Cäcilias starker Performance überrascht. Sie sind aber nicht die einzigen Personen in Folge 6, denen die Verwunderung ins Gesicht geschrieben steht. Darauf kannst du dich noch freuen:

Kevin Derbas hat seiner Mutter nichts von seiner Teilnahme bei "The Voice of Germany" erzählt. Als er ihr mit Melissa Khalaj vor dem Studio die gute Nachricht mitteilt, weint sie Freudentränen. Danach erwartet Kevin selbst eine Überraschung, die mit seinem großen Traum, am ESC teilzunehmen, zu tun hat.

Valentina hat sich nicht selbst bei "The Voice" 2023 angemeldet. Ihr Freund sieht mit ihrem Gesangstalent für sie gute Chancen und hat einfach die Bewerbung abgeschickt. Hat sie das nötige Potenzial, um die Coaches zu überzeugen?

Folge 6 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 5. Oktober 2023, 07:35 Uhr +++

In Folge 5: Johann ist fassungslos

In Johann Bardowicks' Familie steht Humor an erster Stelle. Das mag einer der Gründe dafür sein, weshalb sich der 25-Jährige vor seinem Auftritt den ein oder anderen Spruch nicht verkneifen kann. Von seiner lustigen Art ist auf der großen Bühne jedoch vorerst nichts zu sehen. Für die Coaches performt er die gefühlvolle Ballade "City Of Stars" aus dem Film "La La Land" von Ryan Gosling und Emma Stone. Obwohl es zunächst so scheint, als würde keine:r der Coaches für ihn buzzern, drehen sich alle in letzter Sekunde doch noch um.

Neben Johann tritt Emely Myles in Folge 5 auf. Sie will mit ihrer Performance des Liedes "Cuz I Love You" von Lizzo sowohl die Coaches überzeugen als auch ihre Familie stolz machen.

+++ Update, 2. Oktober 2023, 16:10 Uhr +++

Linus ist nach seinem Auftritt vollkommen fertig

So emotional war es selten bei "The Voice of Germany"! Linus ist nach seiner Blind Audition mit den Nerven am Ende und in Tränen aufgelöst. Der Grund dafür ist aber kein misslungener Auftritt - im Gegenteil. Linus' Performance kommt so gut bei den Coaches und dem Publikum im Studio an, dass es der 19-Jährige gar nicht fassen kann.

Für die Coaches ist sofort klar, dass Linus alles mitbringt, was man sich nur wünschen kann: eine einzigartige Stimme, musikalische Begabung und jede Menge Emotionen, die er mit seiner Performance transportiert. Nur Linus selbst hatte bisher noch nicht begriffen, wie gut er ist. Nach dem Auftritt fällt es ihm schwer, das überwältigende Erlebnis zu verarbeiten. Es fließen einige Tränen und er muss sich erst mal eine lange Umarmung bei seiner Familie abholen, um sich zu beruhigen.

Ihm mehr Sicherheit zu geben, ist nun Shirin Davids Job, denn sie ist Linus' neue Coachin.

+++ Update, 29. September 2023, 23:00 Uhr +++

Das passierte in Folge 4: Tokio Hotel feiert mit "Monsoon"

Die Coach-Fights sind besonders hart dieses Jahr. In Folge 4 sieht es zunächst gar nicht gut aus für Bill und Tom Kaulitz. Ein Talent nach dem anderen geht in die Teams von Ronan, Giovanni und Shirin.

Ronan singt sogar einen Entschuldigungssong, als er wieder ein Spitzentalent für sich gewinnen kann. Doch am Ende schaffen es die Zwillinge, Alina für ihr Team zu gewinnen, die mit ihrer Stimme alle restlos begeistert hat. Um das zu feiern, performen die beiden ihren ersten großen Tokio-Hotel-Hit "Durch den Monsun":

Diese Talente aus Folge 4 solltest du außerdem nicht verpassen:

"The Voice of Germany" Folge 4 noch mal online streamen

Falls du die Folge nicht anschauen konntest, kannst du sie ganz einfach auf Joyn in voller Länge nachholen.

+++ Update, 29. September 2023, 09:28 Uhr +++

Heute in Folge 4: Lisa vergießt Tränen nach ihrer Blind Audition

Die 18-jährige Lisa singt heute in Folge 4 einen französischen Song. Sie berührt damit nicht nur die Coaches und das Publikum, sondern ist am Ende selbst so gerührt, dass sie einige Tränen vergießt. Hier kannst du dir Lisas engelsgleiche Performance schon exklusiv vorab anschauen:

Außer der Französin erwarten dich noch viele weitere faszinierende Talente. Leandro hat einen eigenen Schönheitswettbewerb gegründet und würde am liebsten selbst auf einem Coach-Stuhl sitzen. Chayane kam nach einem schlimmen Überfall aus Südafrika nach Deutschland. Hier stellen die beiden und Lisa sich vor:

Folge 4 von "The Voice of Germany" 2023 läuft heute um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn im Livestream.

+++ Update, 28. September 2023, 14:41 Uhr +++

Heute kommt nicht "The Voice"! Folge 3 lief bereits letzten Sonntag

Normalerweise ist Donnerstagabend um 20:15 Uhr eine neue Folge von "The Voice of Germany" auf ProSieben zu sehen. Bis zu den nächsten Blind Auditions und den spannenden Coach-Fights musst du dich aber noch etwas gedulden. Heute ist auf den Coach-Stühlen eine kleine Pause angesagt. Denn letzten Sonntag, den 24. September 2023, wurde die 3. Folge von "The Voice of Germany" bereits auf ProSieben ausgestrahlt.

Folge 4 kommt dann wie gewohnt morgen um 20:15 Uhr in SAT.1 und danach gilt wieder der Rhythmus: donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1. Wann die weiteren Episoden laufen, siehst du hier im Überblick zu den Sendeterminen und Sendezeiten.

Die ganze Folge 3 auf Joyn

Falls du Folge 3 verpasst haben solltest, kannst du sie auf Joyn nachholen. Dort hat unter anderem Elias Biechele mit seiner Performance des Songs "You Will Be Found" aus dem Film Dear Evan Hansen die Coaches beeindruckt.

So siehst du Folge 4 vorab

Falls du die Suche nach den besten Talenten nicht abwarten kannst, findest du vorab immer die nächste Folge in voller Länge bei Joyn PLUS+. So findest du beispielsweise vor allen anderen heraus, ob Leandro Aponte Mendoza, der Gründer eines Schönheitswettbewerbs, die Coaches mit seiner außergewöhnlichen Stimme zum Buzzern bewegen kann.

+++ Update, 25. September 2023, 14:00 Uhr +++

Kündigung für das Musikvideo "Layla"? Patrik legt starken Neustart in Folge 3 hin

Bei "The Voice of Germany" konnten sich die Coaches in Folge 3 wieder vor unglaublichen Talenten kaum retten und vor allem bei Giovanni Zarrella war der Buzzer auf Dauerbetrieb eingeschaltet. Ganze siebenmal hat sich der Stuhl des Coaches umgedreht und es so mehreren Menschen ermöglicht, ihrem Traum von der großen Musikkarriere näherzukommen.

Patrik Schmitt ist eines der Talente, für das der Coach gebuzzert hat. Der 41-Jährige wurde gezwungen, seinen Beruf zu wechseln, weil er in dem Musikvideo "Layla" seines Freundes DJ Robin mitgespielt hat. Jetzt wagt Patrik den Neuanfang. Mit seiner Leidenschaft für Musik und Giovannis Buzzer ebnet sich ihm ein Weg für eine neue Karriere.

Weitere bewegende Sonntagsgeschichten

Nicht nur Patrik hat bei den Blind Auditions der 3. Folge mit seiner Lebensgeschichte berührt. Unter anderem trat Ex-GNTM-Modelkandidatin Mirella auf, um zu zeigen, dass sie viele Talente besitzt und sich seit ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" einiges geändert hat.

Für Anne ging an dem Abend ein Traum in Erfüllung. Sie wurde überraschenderweise aus dem Publikum gerufen und durfte sich aus dem Nichts vor den Coaches beweisen. Gesagt, getan. Für ihre rührende Performance am Klavier bekam sie einen Dreier-Buzzer.

Lorenz' Leidenschaft für die Musik half ihm durch schwere Zeiten und sein begnadeter Rap-Gesang machte Eindruck bei seinem Idol Shirin David.

+++ Update, 24. September 2023, 10:50 Uhr +++

Heute in Folge 3: Topmodel-Teilnehmerin Mirella performt

Bei "The Voice of Germany" 2023 geht es Schlag auf Schlag. Heute läuft bereits Folge 3 der 13. Staffel. Mit dabei ist diesmal ein Talent, das viele noch aus den Top 10 von "Germany's Next Topmodel" 2023 kennen dürften. Mirella hat seither einiges erlebt und möchte nun zeigen, dass sie neben dem Modeln auch das Singen beherrscht. Im Clip erzählt sie, wie ihr Weg sie zu "The Voice of Germany" geführt hat.

Wie sich Mirella schlägt, kannst du heute Abend um 20:15 Uhr auf ProSieben oder auf Joyn sehen.

Blind Auditions Runde 3: Auf diese Talente kannst du dich freuen

Außerdem treten noch viele weitere spannende Talente in Folge 3 an, zum Beispiel Kevin, der sich vorgenommen hat, die Coaches mit seinem Auftritt "emotional zu vernichten".

Hier findest du einen Überblick, auf wen du dich noch freuen kannst, und kannst dir Lorenz' krasse Rap-Performance sogar exklusiv vorab anschauen.

+++ Update, 23. September 2023, 23:00 Uhr +++

Giovannis Pechsträhne endet in Folge 2

In Folge 2 von "The Voice of Germany" 2023 sieht es zunächst gar nicht gut aus für Giovanni Zarrella. Ein Talent nach dem anderen wählt ein anderes Team, nur der Italiener geht leer aus. Kim mit ihrer sagenhaften Whitney-Houston-Performance und Fritz mit seiner gefühlvollen Stimme treten Team Shirin bei. Marc, der es schon bei "The Voice Kids" ins Finale geschafft hat, und Niclas, der mit seiner Mörderstimme sogar die Studiobeschallung zerstört, schließen sich Team Bill & Tom an. Team Ronan wird durch Priti und ihre gefühlvolle "Barbie Girl"-Performance verstärkt sowie durch Theresa und ihre Burlesque-Künste.

Nur Giovanni kann kein Talent für sein Team gewinnen. Der Coach ist schon ziemlich verzweifelt, aber gibt nicht auf und hängt sich jedes Mal wieder rein. Das wird schließlich belohnt. Denn am Ende von Folge 2 singen die drei Tenöre Laszlo, Germán und Val von den Impulso Tenors und verzaubern das ganze Studio. Giovanni performt den Song gemeinsam mit ihnen und ganz viel Amore noch einmal. Dieser magische Moment bringt ihm endlich den Triumph ein: Die Impulso Tenors wählen Team Giovanni.

+++ Update, 22. September 2023, 20:15 Uhr +++

Unvergessliche Performances heute in Folge 2

Nach dem spektakulären Staffelauftakt geht es heute Abend direkt weiter mit den Blind Auditions. "The Voice of Germany" 2023 kannst du um 20:15 Uhr in SAT.1 oder auf Joyn sehen.

Bei den ganzen starken Auftritten muss die Bühne einiges aushalten. Talent Niclas Scholz bringt sie auf alle Fälle mit seiner Performance zum Beben. Eines ist gewiss: Die Coaches müssen ordentlich in die Buzzer hauen, wenn sie ihre Teams mit all den guten Talenten verstärken wollen.

Darauf kannst du dich freuen

+++ Update, 21. September 2023 +++

Das ist in Folge 1 passiert

Die 1. Folge von "The Voice of Germany" hat gleich ein Feuerwerk an emotionalen und unterhaltsamen Momenten entzündet. Den Auftritt von Felix Brückner und Karl Nötting solltest du dir unter keinen Umständen entgehen lassen. Mit ihrer Gute-Laune-Interpretation des Hits "Wildberry Lillet" von Nina Chuba haben sie den ganzen Saal zum Grooven gebracht. Zum Dank für den stimmungsgeladenen Auftritt gab es dann den verdienten Dreier-Buzzer. Coach Ronan hat somit gleich zwei starke Talente zum Preis von einem bekommen.

Diese Auftritte sind garantiert einen Blick wert

+++ Update, 21. September 2023 +++

Gänsehautmomente zum Staffelstart von "The Voice"

Heute um 20:15 Uhr geht es endlich wieder los auf ProSieben und Joyn mit neuen Folgen von "The Voice of Germany". Du solltest auf keinen Fall verpassen, was für eine spektakuläre Show die neuen Coaches und Talente zum Auftakt der Staffel abliefern.

Diese Blind Auditions haben es in sich, denn der neue Block bringt frischen Wind in die Show und sorgt für noch mehr unterhaltsame Coach-Fights. Ob er wohl in Folge 1 schon eingesetzt wird?

Das erwartet dich unter anderem

+++ Update, 19. September 2023 +++

Vom Laufsteg auf die große "The Voice"-Bühne

Nicht nur, dass diese Woche "The Voice of Germany" mit gleich drei Folgen startet, die Staffel hält auch ansonsten noch einige Überraschungen parat. Am Sonntag, den 24. September, um 20:15 Uhr ist Mirella Janev in Folge 3 der Blind Auditions zu sehen. Das Talent ist vor Kurzem noch auf den Laufstegen von "Germany's Next Topmodel" gewandelt und hat es in die Top 10 der Show geschafft. Jetzt will sie auf der großen "The Voice"-Bühne beweisen, dass sie neben dem Modeln auch singen kann.

In den musikalischen Shootings war die 21-Jährige noch verunsichert aufgrund ihrer tiefen Stimme. Doch seit ihrer Zeit bei "Germany's Next Topmodel" hat sich einiges geändert: Sie traut sich, aus sich herauszukommen. Wird das neu gewonnene Selbstvertrauen reichen, um sich vor den Coaches zu behaupten? Performen wird Mirella in Folge 3 den Song "Mad World" von Michael Andrews feat. Gary Jules.

+++ Update, 18. September 2023 +++

Auswertung der Voting-Umfrage: Die Mehrheit will in Team Shirin

In drei Tagen wird wieder für die besten Stimmen bei "The Voice of Germany" 2023 gebuzzert! Vor dem Staffelstart wollten wir auf unserer Webseite eine Frage klären: In welches Team würdest du am liebsten gehen? Das Zwischenergebnis ist eindeutig: Die Mehrheit der Fans würde bei einem Vierer-Buzzer Team Shirin beitreten. Ob die Talente der Blind Auditions genauso entscheiden werden?

Auf den Lorbeeren ausruhen kann sich die neue Coachin jedoch nicht. Knapp hinter ihr auf dem zweiten Platz lauert schon Kontrahent Ronan Keating, der zwar ebenfalls sein Debüt bei "The Voice of Germany" feiert, aber bei mehreren internationalen Ablegern bereits auf dem roten Stuhl saß. Trotz des klaren Zwischenstandes haben Giovanni Zarrella und die Kaulitz-Brüder bei der Talentsuche sicherlich noch ein Wörtchen mitzureden. Shirin David sollte daher lieber schnell den Buzzer betätigen, bevor die anderen sie noch blocken.

Unzufrieden mit dem Ergebnis? Noch hast du die Chance, das Ruder herumzureißen. Vote entweder hier oder in der Coach-Übersicht für deinen Favoriten.

+++ Update, 15. September 2023 +++

Finalist von "The Voice Kids" tritt in den Blind Auditions auf

Die Talente von Folge 2 sind bekannt und unter ihnen befindet sich ein ehemaliges "The Voice Kids"-Talent. Marc Altergott performte dort vor drei Jahren den Song "Welcome To The Jungle" von Guns N' Roses bei den Blind Auditions. Die Coaches würdigten das Können des damals 13-Jährigen mit einem Vierer-Buzzer. Sein Weg in der Show führte ihn bis ins Finale.

Seitdem hat sich einiges verändert: Schließlich kam er zwischenzeitlich in den Stimmbruch. Wie sich die Pubertät auf seine Gesangsleistung ausgewirkt hat, erfährst du in der News zu Marc Altergott.

+++ Update, 14. September 2023 +++

Vorgeschmack auf die ersten Talente

Eine Woche musst du dich noch gedulden, bis die neue Staffel von "The Voice of Germany" beginnt. Jedoch kannst du hier in der Talente-Übersicht schon einmal sehen, wer in Folge 1 auftreten wird und welche Songs die Talente mitbringen. Diesen Artikel solltest du definitiv im Auge behalten, denn dort werden nach und nach die weiteren Talents verraten:

Die eine oder andere Überraschung wird sicherlich in Staffel 13 auftreten. Und wer weiß, vielleicht ist dir ja jemand, der dieses Jahr mitmacht, bereits begegnet.

+++ Update, 11. September 2023 +++

Die "The Voice"-Pressekonferenz

Am 11. September fand eine Pressekonferenz statt, in der spannende Details zur neuen Staffel von "The Voice of Germany" und zu "The Voice Rap by CUPRA" verkündet wurden. Mit dabei waren die Coaches Ronan Keating und Giovanni Zarrella.

Die beiden Coaches gaben exklusive Vorab-Einblicke in die neue Staffel und berichteten von den Blind Auditions. Nach seiner Teilnahme bei "The Voice Australia" und "The Voice Kids UK" zeigt sich Ronan begeistert von der deutschen Version und den großartigen Talenten:

The best talent I have seen, everywhere in the world Ronan Keating

Giovanni erzählt von dem großen Siegeswillen, den alle Coaches haben. Da alle neu bei "The Voice of Germany" sind, seien sie besonders motiviert und würden alles tun, um ein starkes Talent für sich zu gewinnen. "Ich glaube, dass es lange nicht so ein intensives 'The Voice' gegeben hat," fasst Giovanni zusammen.

Aber bei all den Coach-Fights steht weiterhin im Fokus, die beste Stimme Deutschlands zu finden. Ronan und Giovanni sind sich einig, dass das wichtiger sei als selbst zu gewinnen. Giovanni kündigte sogar an, das Gewinner-Talent in seine eigene Show einzuladen - egal aus welchem Team es am Ende kommt.

+++

"The Voice" steht in den Startlöchern - der neue Trailer zur Staffel

Das gab es noch nie bei "The Voice": Der Block

In diesem Jahr haben die Coaches erstmals die Möglichkeit, die Kontrahent:innen auf den roten Stühlen zu behindern. Wenn ein Coach ein vielversprechendes Talent erkennt und besorgt ist, dass es sich für ein anderes Team entscheiden könnte, kann er oder sie den Blocker aktivieren. Damit ist der oder die geblockte Coach:in für den Rest des Auftritts gesperrt und kann nicht mehr für das Talent buzzern.

Wie der Block im Detail funktioniert und wie er die Blind Auditions grundlegend verändert, erfährst du in unserer Übersicht zum Thema Blocken.

Wann und wo läuft "The Voice"? Die Sendezeiten im Überblick

Um bei "The Voice" die besten Auftritte nicht zu verpassen, solltest du dir am besten gleich zwei Abende in der Woche freihalten. Am 21. September fangen die Blind Auditions von "The Voice of Germany" an und laufen immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20:15 Uhr in SAT.1. Wann die genauen TV-Ausstrahlungen stattfinden, siehst du in unserer Übersicht der Sendezeiten und Sendetermine.

Eine Ausnahme gibt es jedoch gleich zu Beginn der Staffel. Folge 3 läuft nicht wie gewohnt donnerstags, sondern wird schon am Sonntag, dem 24. September, um 20:15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.

Diese Coaches sind in Staffel 13 dabei

Staffel 13 steht im Zeichen der Newcomer - zumindest, was die Coaches betrifft. Fünf Coach-Debütant:innen sind bei "The Voice of Germany" 2023 auf den roten Stühlen zu sehen. Um die besten Talente ringen die Musikikonen Shirin David, Giovanni Zarrella, die Kaulitz-Brüder im Doppelstuhl und Ronan Keating.

Du willst wissen, was die Coaches bewegt hat, bei "The Voice" mitzumachen, und wie sie zum Sieg kommen wollen? In diesen exklusiven Interviews erzählen Giovanni Zarrella, Ronan Keating und Bill & Tom Kaulitz im Detail von ihren ersten Momenten bei den Blind Auditions.

Diese Moderator:innen führen durch die Show

Nach der aufregenden Staffel 12 haben sich erneut Melissa Khalaj und Thore Schölermann zusammengefunden, um die Zuschauer:innen und Talente durch "The Voice" zu begleiten. Das eingespielte Duo kann die neue Herausforderung kaum erwarten.

Darum geht es bei "The Voice of Germany"

Nur die Stimme zählt. Bei "The Voice" treten die Coaches gegeneinander an. Sie alle wollen das beste musikalische Talent finden. Alles beginnt mit den Blind Auditions. Dabei sitzen die Coaches im roten Stuhl von der Bühne abgewandt und entscheiden nur aufgrund des Gesangs, ob der oder die Perfomer:in eine Runde weiter kommt. Wenn sie von einer Darbietung überzeugt sind, betätigen sie den roten Buzzer.

Ist das geschehen, kommt das Talent automatisch eine Runde weiter. Jetzt hat es die Wahl, mit welchem der buzzernden Coaches es den weiteren Weg durch die Show gehen will. Nur die außergewöhnlichsten Talente kommen bis ins Finale und haben die Möglichkeit, den Sieg zu holen.

"The Voice of Germany" siehst du ab 21. September 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und freitags um 20:15 Uhr auf in SAT.1. Alle neuen Folgen kannst du auch jederzeit auf Joyn finden.