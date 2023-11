Anzeige

Bei den Blind Auditions sicherte sich Luca Grace mit ihrer souligen Performance den Vierer-Buzzer. In Team Shirin geht es für die 24-Jährige nun ins Battle gegen Talent Richard. Die beiden singen einen von Shirins Lieblingssongs: "I'm Not the Only One" von Sam Smith.

+++ Update 26. Oktober 2023 +++

Luca Grace vs. Richard: Kein Coaching notwendig

Im Coaching ist Shirin überwältigt von der Interpretation des Songs, die Luca Grace und ihr Konkurrent Richard auf Anhieb abliefern. Die 24-Jährige schätzt sich sehr glücklich, dass sie eines von Shirins Lieblingsliedern in den Battles singen darf. Ein paar Sorgen macht sie sich jedoch auch. "Richard hat etwas, was ich nicht hab", hebt sie den enormen Wiedererkennungswert in der Stimme des 20-Jährigen hervor. Kann sich Luca Grace gegen ihren Battle-Partner behaupten?

Anzeige

Anzeige

Giovanni ist von Luca Grace beeindruckt

Mit ihrer unglaublichen Stimme präsentiert Luca Grace den Song auf der "The Voice"-Bühne. Das Duett von ihr und Richard sorgt für Gänsehautmomente und sowohl die Leidenschaft als auch die Lebensfreude des Talents sind in der Performance spürbar. Das Publikum und die Coaches sind beeindruckt. Standing Ovations für diese starke Battle-Paarung.

Giovanni plädiert dafür, beide Talente weiter mitzunehmen. Er lobt die Phrasierungen der 24-Jährigen und schenkt ihr ein großes Kompliment.

Es klingt wirklich wie bei Mariah Carey. Giovanni Zarrella

Anzeige

Harte Entscheidung bei "The Voice": Luca Grace ist raus

Ronan und die Kaulitz-Zwillinge geben zu, dass sie sich für Luca Grace entscheiden würden. Shirin fällt die Entscheidung sichtlich schwer. "Da gibt’s ne Lösung", wirft die Hundetrainerin ein und spielt auf die neuen Battle-Regeln an. Doch aufgrund der wenigen Restplätze in ihrem Team entscheidet sich die Entertainerin, nur ein Talent weiter mitzunehmen. Entgegen den Erwartungen der anderen Coaches wählt sie Richard. Für Luca Grace ist die Reise bei "The Voice" somit leider vorbei.

Doch selbst ihrem Aus bei "The Voice" kann die 24-Jährige etwas Positives abgewinnen. Für Luca war klar, dass in der Show für jeden der Zeitpunkt kommt, an dem man gehen muss. Ihrem Konkurrenten Richard gönnt sie es sehr, in die nächste Runde zu kommen: "Er hat's echt verdient."

+++ Update vom 24. Oktober 2023 +++

Luca Grace gegen Richard: Battle auf Augenhöhe

Bei ihrer Blind Audition konnte sie die Coaches mit ihrem Auftritt überzeugen und wurde in den höchsten Tönen gelobt. Jetzt muss sie sich erneut beweisen. Im Battle performt sie mit Richard Vaupel die Ballade "I'm Not The Only One" von Sam Smith. Bei zwei Vierer-Buzzern verspricht es, ein spannendes Battle auf Augenhöhe zu werden. Wird es Luca Grace gelingen, sich mit ihrer Stimme durchzusetzen?

Das siehst du in Folge 12 am Freitag, den 27. Oktober um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Oder schon jetzt vorab bei Joyn PLUS+.

+++

Anzeige

Anzeige

Hundetrainerin mit Talent: "Luca Grace gehört auf die 'The Voice'-Bühne"

Luca Grace arbeitet in der Hundeschule. Ihre Mutter ist sich aber sicher, dass die 24-Jährige zu anderem bestimmt ist.

Luca gehört auf die 'The Voice'-Bühne Lucas Mutter

Vor ihrem großen Auftritt macht sich Luca Grace dennoch Sorgen: "Wenn meine Nervosität mit reinspielt, dann könnte es schiefgehen."

Vierer-Buzzer und Standing Ovations

Als Luca Grace mit dem Song "Valerie" von Amy Winehouse auftritt, ist davon aber nichts mehr zu bemerken. Die Coaches zögern nicht lange, um den Buzzer zu betätigen. Ronan und Shirin drehen sich gleichzeitig um und animieren das Publikum zum Mittanzen. Wenig später buzzern die übrigen Coaches. Die 24-Jährige bekommt somit den begehrten Vierer-Buzzer, den alle im Saal mit Standing Ovations feiern. Luca wird überwältigt von ihren Glücksgefühlen und strahlt bis über beide Ohren.

Ronan erkennt Luca Graces Potenzial: "Du könntest 'The Voice' sein"

Nachdem das Talent die Coaches von ihrer Stimme überzeugt hat, liegt es nun an ihnen, sie für ihr Team zu begeistern. Ronan zeigt auf das riesige "The Voice"-Logo hinter ihr und verkündet: "Du könntest 'The Voice' sein." Bill berichtet Luca vom Moment des Buzzerns: "Tom hat mich angeguckt und gesagt: 'Wir brauchen sie unbedingt. Lass dir was einfallen.'" Shirin entkräftet diese Aussage sogleich und hinterfragt, weshalb die beiden sich beim Umdrehen so lange Zeit gelassen haben. "Wir waren Genießer", antwortet Bill. Auf eine weitere Diskussion lässt sich die Coachin nicht ein und lobt stattdessen die Performance des Talents:

Du klingst so eigen. Du hast die Persönlichkeit. Du hast den Look. Du hast dieses gewisse Etwas. Shirin David

Giovanni betont ihre Ausstrahlung: "So ein Sonnenschein wie du fehlt auf jeden Fall noch in meinem Team."

Ronan Keating singt um Luca Grace

Luca Grace teilt den Coaches mit, dass sie sich schon immer einen Zwergspitz gewünscht hat. Wie aus der Pistole geschossen ruft Tom: "Ich kaufe dir einfach einen." Shirin erhöht sogar auf zwei. Ganz so einfach will es Ronan Keating seinen Konkurrent:innen aber nicht machen. Als er hört, dass ihr Lieblingslied "You Say Nothing At All" ist, tritt er auf die Bühne und singt ihr ein Ständchen.

Luca Grace ist so überwältigt, dass sie es kaum schafft, selbst mit einzustimmen. Dafür hilft Giovanni aus und begleitet Ronans Gesang. Ein magischer Augenblick!

Nach dem besonderen Moment kommt die 24-Jährige ins Grübeln. Schließlich verkündet sie: "Ich liebe euch alle, aber ich muss bei meiner Girlspower bleiben." Luca Grace verstärkt somit Team Shirin. Die Coaches trauen ihren Ohren nicht. "Ganzes Pulver verschossen", sagt Bill verschmitzt zu dem betrübten Iren.

"The Voice of Germany" läuft immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 sowie an beiden Tagen auf Joyn - jeweils um 20:15 Uhr. Hier findet ihr alle Sendezeiten im Überblick.

Das könnte dich auch interessieren:

In Folge 1 gaben Carlotta, Max, Sorlo, Yang Ge und Danilo alles auf der Bühne. Von Folge 2 solltest du Niclas, Tana, Marc, Kim, Fritz, Priti, Theresa und die Impulso Tenors nicht verpassen! Joel, Kevin, Lorenz, Mirella, Anne, Patrik und Richard überzeugten in Folge 3. Mit beeindruckender Stimme performten Alina, Laura, Egon, Linus, Chayane, Lisa und Leandro in Folge 4. In Folge 5 berührten Emely, Johann, Joy, Sebastian und Susan die Coaches. In Folge 6 sorgten Cäcilia, Rouven, Kevin, Valentina, Jaqueline und Malou für gute Stimmung auf der Bühne. Alex, Angela, Tatjana, Vikrant, Lizi und Sina berührten den Saal in Folge 7 mit ihrer Performance. In Folge 8 traten Philip, Naomi, Finja, Kristina & Arestak, Kristina & Johanna und Dan vor die Coaches. Luna, Anna, Oskar, Annemarie und Kimmy sorgten für Highlights in Folge 9. Aquilla, Nicole, Franziska, Süleyman und Rudy zeigten ihr Talent in Folge 10.

Alles zur neuen Staffel von TVOG: Diese Talente sind bei "The Voice of Germany" 2023 dabei. Alle Sendezeiten und -termine auf einen Blick. Die wichtigsten Informationen zu Staffel 10 im Überblick. Das sind die neuen Coaches und ihre Teams: Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz.