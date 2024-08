Abnehm-Pulver als Mahlzeiten-Ersatz? Die überraschenden Vor- und Nachteile der Diät-Shakes

Formula-Diäten gewinnen an Popularität als einfache Methode, um Gewicht zu verlieren. Diese Diäten setzen auf spezielle Abnehm-Pulver, die als Ersatz für herkömmliche Mahlzeiten dienen. Auf dem Markt gibt es viele verschiedene Produkte. Doch was versprechen und was halten sie? Wir haben den Vergleich angestellt.