Abnehmen im Herbst: 6 entscheidende Ratschläge, wie du im Herbst ganz einfach abnimmst

Schlafmangel macht dich tagsüber müde, was dazu führt, dass du dich weniger bewegst. Außerdem kann wenig Schlaf dein Hungergefühl verstärken. Viele Studien belegen, dass zu wenig Schlafverursachen kann. Also ab ins Bett zum Beauty-Schlaf, es wird sowieso früher dunkel und du kannst beim Schlafen sogar abnehmen

Such dir eine neue Sportart: Wer abnehmen will, muss sich bewegen. Sport hilft dir dabei, Kilos zu verlieren und macht gute Laune. Probier doch mal was Neues aus, das spornt an und vertreibt Langeweile.