Abnehmen mit Crosstrainer: Die besten Tipps für ein wirkungsvolles Training

Dass Ausdauertraining die Fettverbrennung am stärksten in Gang bringt, haben viele Studien bewiesen. Wenn du mit dem Crosstrainer abnehmen möchtest, kannst du ohne große Eingewöhnungsphase beginnen. Der Vorteil: Damit tust du auch deinen Gelenken einen Gefallen.

Rauf auf den Crosstrainer: Abnehmen und Trimmen

Der Crosstrainer ist ein hervorragendes Gerät zum Abnehmen, denn er ist ideal für gelenkschonendes Ausdauertraining. Durch ihn kannst du nicht nur die Fettverbrennung und den Kalorienverbrauch ankurbeln, sondern auch gezielt alle großen Muskelgruppen in Beinen, Rumpf und Armen trainieren. Bewegungsablauf und Energieverbrauch sind dabei ähnlich wie beim regulären Joggen. Klarer Vorteil beim Abnehmen mit dem Crosstrainer ist allerdings, dass die Stoßbelastungen wegfallen, und so werden die Gelenke geschont.

Im Clip: Ausdauer-Training für Anfänger

Wie du richtig trainierst

Besonders für übergewichtige Menschen und Einsteiger ist es wichtig, langsam zu beginnen. Nach jedem Trainingstag benötigen die Muskeln einen Tag Verschnaufpause, um sich zu regenerieren. Am Anfang solltest du dich daher nur jeden zweiten Tag für etwa 30 Minuten dem Training widmen.

Wenn du mit dem Crosstrainer abnehmen willst, starte mit einem fünfminütigen Warm-up und steigere dich dann Richtung Zielpuls. Um die richtige Intensität des Trainings zu bestimmen, ist es wichtig, sich im Vorfeld mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Den optimalen Fettverbrennungspuls gibt es zwar nicht wirklich. Er ist gehört zu den Mythen rund um Diät und Abnehmen. Trotzdem empfiehlt sich für eine Beratung der Gang zum Sportmediziner. Auch die Nutzung einer Pulsuhr kann Aufschluss über die Herzfrequenzvariabilität geben.

Die richtige Haltung auf dem Crosstrainer: Abnehmen ohne Verletzungen

Achte stets darauf, gerade auf dem Crosstrainer zu stehen und dich nicht zu bücken. Gestalte den Bewegungsablauf immer flüssig und nach vorn ausgerichtet. Vermeide also Pendelbewegungen, bei denen du mit den Hüften nach links oder rechts ausweichst. Halte die Griffe zudem immer fest in den Händen. Nur so können die Arme mit trainiert werden. Auch die Füße sollten fest auf den dafür vorgesehenen Flächen stehen. Vermeide es, auf die Zehenspitzen oder Fußballen auszuweichen, um die Wadenmuskulatur nicht zu sehr zu beanspruchen. Wenn du diese Tipps einhältst, kannst du bewusst und gesund mit dem Crosstrainer abnehmen.

Im Clip: Kalorien verbrennen mit Burpees

