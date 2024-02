Abnehmen mit der Hawei-Diät: Mit Eiweiß und Hafer-Produkten stärkst du deinen Körper

In jedem Gericht, das nach der Hawei-Methode zubereitet wird, finden sich Hafer und Eiweiß in verschiedenen Varianten. Die Auswahl an Haferprodukten reicht von ganzen Haferkörnern über Haferflocken, Haferkleie und Hafermehl bis hin zu Hafermilch . Als hervorragende Quellen für Eiweiß können Magerquark, Eier oder neutrales Proteinpulver in den Mahlzeiten integriert werden. Zur Gewährleistung einer ausgewogenen Nährstoffzufuhr dürfen auch Obst und Gemüse in moderaten Mengen nicht fehlen. Das grundlegende Prinzip ist einfach: Jedes Rezept wird so gestaltet, dass es reich an Eiweiß ist und eine Portion Hafer enthält.