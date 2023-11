Abnehmen mit Käse: Wie du mit Brie & Co. dein Wunschgewicht erreichst

Ob als Brotbelag, zum Überbacken von Speisen oder als Dessert – Käse ist allseits beliebt. Doch lange galt er vor allem als Dickmacher und Kalorienbombe. Doch das ist nur die halbe Wahrheit! Käse-Liebhaber atmen auf – hier erfährst du, was es mit der Käse-Diät auf sich hat.

Das steckt hinter der French-Cheese-Diät

Wenn Käse so ungesund ist, wie kommt es dann, dass die Käse liebenden Franzosen so schlank sind? Dieser Gedanke steckt hinter dem neuen Trend Diät. Tatsächlich hat Frankreich den weltweit höchsten Käsekonsum. Französinnen und Franzosen verzehren im Durchschnitt mehr gesättigte Fettsäuren in Form von Käse, als laut Weltgesundheitsorganisation WHO gesund sind. Dieser hohe Konsum führt in der Regel zu mehr Herzkrankheiten (wie Herzinfarkt) und damit verbunden zu einer höheren Sterblichkeitsrate. Doch diese ist in Frankreich überraschend niedrig. Warum ist bisher unklar. Dieses Rätsel wird auch "französisches Paradoxon" genannt und hat den French-Cheese-Diät-Trend ausgelöst.

Abnehmen mit Käse: Das sind die beliebtesten französischen Käsesorten

Eine Tatsache, die die These hinter der Käse-Diät unterstützt, ist, dass der vollwertige französische Käse weniger Zucker enthält als fettreduzierte Light-Produkte. Dafür, dass kräftige französische Käsesorten wie Camembert, Livarot, Comté, Saint-Marcellin oder Brie tatsächlich dazu beitragen, eine schlanke Figur beizubehalten oder sogar Gewicht zu verlieren, gibt es bisher allerdings keinen Beleg. Aber verschiedene Käsesorten haben durchaus Vorteile: Brie ist beispielsweise reich an Vitamin B6 und Vitamin B12 und sättigt schnell. Körniger Frischkäse ist durch seinen hohen Proteingehalt besonders beliebt bei Fitness-Fans. Übrigens: Auch Abnehmen mit Hüttenkäse klappt - wir verraten dir, wie die Diät funktioniert. Oder helfen Light-Produkte wirklich beim Abnehmen? Hier erfährst du alles zu bekannten Diät-Mythen.

Wer während einer Diät bedenkenlos Käse essen möchte, sollte zu Parmesan greifen. Denn dieser hat besonders wenig Kalorien und Fett. Pro Esslöffel hat er nur 20 Kalorien und 1,5 g Fett. Parmesan ist zudem reich an Vitamin A und Calcium. Durch den intensiven Geschmack wird diese Käsesorte auch nicht in großen Mengen verzehrt und es stellt sich schnell ein Sättigungsgefühl ein. Ein weitere Käse, der beim Abnehmen hilft, ist der Harzer Käse. Er gehört zu den Sauermilchprodukten und ist mit 0,5 Prozent Fett äußerst fettarm. Ein besonders leckere Käse, der den Abnehm-Prozess unterstützen kann, ist Ziegenkäse. Er hat wenig Kalorien und einen hohen Calcium-Anteil das die Knochen stärkt. Außerdem punktet er mit viel Eiweiß, das für den Muskelaufbau wichtig ist. Allerdings hat Ziegenkäse einen hohen Anteil an Fett, sodass er nur in Maßen unbedenklich gegessen werden kann.

Ist die Käse-Diät wirklich zum Abnehmen geeignet?

Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und das ist es wahrscheinlich auch. Einen Beleg dafür, dass Käse beim Abnehmen hilft, gibt es bisher nicht. Auch wenn das "französische Paradoxon” einige Fragen aufwirft, ist klar, dass sich auch Franzosen nicht nur von Käse ernähren. Bewusste Ernährung ist genauso Teil der französischen Kultur wie Genuss und die Wahl hochwertiger Lebensmittel. Und davon können sich alle eine Scheibe abschneiden.