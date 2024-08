Birne als optimaler Abnehm-Support: Mit diesen Geheimtipps purzeln deine Kilos noch schneller

Neben gesunden Schlaf ist auch die richtige Ernährung besonders wichtig, wenn es um das Thema abnehmen geht. Anders als die Redewendung besagt hat Charlotte Karlinder Äpfel mit Birnen verglichen und bringt ein paar Geheimtipps, wie du die Pfunde einfach purzeln lassen kannst.

Das Wichtigste in Kürze Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor - Es gibt kaum ein Obst, welche so viele Elemente des Periodensystems beinhaltet wie die Birne.

Täglich eine Birne Essen bringt den Wasserhaushalt in Schwung und das hilft beim Abnehmen

Heißhunger Attacke? Einfach eine Birne aufschneiden. Der Geruch reguliert das Hormon

Im Video: Charlotte Karlinder erklärt, wie du mit der Birne abnehmen kannst

Abnehm-Wunder Birne

"An apple a day..." war gestern

Wenn du ein paar Kilo auf gesunde Art und Weise verlieren möchtest, solltest du von nun an die Birne als dein Lieblingsobst betrachten. Denn auch obwohl der Apfel mehr Vitamin C aufweist als die Birne, so hat das Kernobst eine beeindruckende Liste an Mineralstoffen.

Denn die Birne weist deutlich mehr Kalium, Kalzium, Magnesium und Phosphor auf, als der Apfel. Diese Elemente regulieren deinen Wasserhaushalt, womit du schließlich deinem Abnehm-Ziel einen Schritt näherkommst.

Kurzgefasst: Der entwässernde Effekt der Birne ist deutlich größer, als der des Apfels!

Abnehmen mit der Birne, ist das möglich?

Natürlich ist eine Birne nicht die Lösung aller (Gewichts-)Probleme. Gleich zwei Universitäten haben Studien darüber veröffentlicht, dass die Birne der perfekte Begleiter für die Abnehm-Reise ist. Die Universität Louisiana hat eine Studie durchgeführt, bei der die Probanden in zwei Gruppen aufgeteilt wurden und sich gleich ernähren mussten. Der Unterschied lag darin, dass eine der Gruppen täglich eine Birne gegessen haben.

Das Ergebnis: Die Teilnehmer der "Birnengruppe" verlor über den Zeitraum der Studie mehr Gewicht als die andere. Auch die Universität Rio de Janeiro konnte nachweisen, dass eine tägliche Einnahme der Birne den Abnehmerfolg vergrößern kann.

Mit der Birne den Heißhunger wegriechen

Das klingt vielleicht komisch, tatsächlich ist da aber etwas dran. Du kannst deinen Heißhunger durch den Geruch der Birne regulieren. Dafür kannst du einfach eine Birne aufschneiden. Ihr Duftstoff ist dafür bekannt, das Hormon (Ghrelin), welches für die Heißhunger-Attacken verantwortlich ist, zu blockieren.

Im Clip: Warum die Nashi-Birne gegen Kater hilft

Hangover-Tipp: Nashi-Birne hilft gegen Kater

Ohne Äpfel - ohne mich!

Du kannst auf Äpfel einfach nicht verzichten? Denn auch für alle Apfelliebhaber gibt es die perfekte Lösung. Wie wäre es mit der Nashi-Birne? Sie ist eine asiatische Kreuzung aus Apfel und Birne und bietet dir sowohl die Vorteile des Apfels, als auch der Birne.