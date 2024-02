Overnight Oats haben gegenüber Porridge und herkömmlichen Haferflocken viele Vorteile. Hier erfährst du, was das Haferflocken-Frühstück so gesund macht und wie du es in deine Diät einbauen kannst.

Im Video erklärt Charlotte Karlinder, wie gesund Haferflocken wirklich sind

Overnight Oats vs. Porridge: Das wichtigste zum Thema

Morgens muss alles ganz schnell gehen? Dann sind Overnight Oats das perfekte Frühstück für dich, das schnell zubereitet und trotzdem gesund ist. Der Vorteil: Haferflocken machen lange satt und enthalten viele wichtige Nährstoffe. Übersetzt bedeutet Overnight Oats so viel wie Haferflocken über Nacht. Logisch, denn das Superfood wird über Nacht eingeweicht. Dazu kommen Toppings wie Bananen, Nüsse, Kakaoflocken oder Gewürze wie Zimt.

Im Gegensatz zum Porridge, bei dem die Haferflocken aufgekocht werden, isst du Overnight Oats kalt. Das ist aber kein Nachteil - im Gegenteil! Das lange Einweichen hat sogar Vorteile.

Sättigung und Ballaststoffe

Overnight Oats: Durch das Einweichen über Nacht bleiben die Ballaststoffe, insbesondere Beta-Glucan, erhalten. Dies kann zu einem hohen Sättigungseffekt beitragen.

Porridge: Der Kochprozess kann einige der Ballaststoffe beeinträchtigen. Trotzdem sind auch in Porridge noch genügend Ballaststoffe enthalten, die dich satt machen.

Bei den Overnight Oats werden die Haferflocken über Nacht eingeweicht. © IMAGO images/Pond5 Images

Blutzuckerspiegel

Overnight Oats: Die langsame Freisetzung von Kohlenhydraten aus Hafer kann dazu beitragen, den Blutzuckerspiegel stabil zu halten.

Porridge: Obwohl der Blutzuckerspiegel durch den Verzehr von Porridge stabilisiert wird, kann der Effekt im Vergleich zu Overnight Oats etwas geringer sein.

Phytinsäuregehalt

Overnight Oats: Das Einweichen über Nacht reduziert den Gehalt an Phytinsäure, die Nährstoffe bindet.

Porridge: Der Phytinsäuregehalt bleibt beim Kochen erhalten.

Overnight Oats: So kannst du sie in deine Diät integrieren

Im Vergleich zu traditionellem Porridge haben Overnight Oats einige Vorteile auf, die dich bei deiner Diät unterstützen können.

Während Porridge in der Regel gekocht wird, werden Overnight Oats bereits am Vorabend mit Flüssigkeit, wie etwa (veganer) Milch oder Joghurt, eingeweicht und quellen über Nacht auf. Dieser Prozess erleichtert nicht nur die Zubereitung, sondern macht die Oats auch leichter verdaulich. Zudem behalten sie mehr von ihren Nährstoffen, da sie nicht durch das Kochen verloren gehen. Die langkettigen Kohlenhydrate in den Haferflocken sorgen für eine lang anhaltende Sättigung, was dazu beiträgt, das Hungergefühl über einen längeren Zeitraum zu kontrollieren.

Durch die individuelle Anpassung von Zutaten wie Obst, Nüssen oder Samen können Overnight Oats zudem geschmacklich abwechslungsreich gestaltet werden, was sie zu einer attraktiven und gesunden Option für deine Diät macht.

