Erfolgreicher Fitness-Trend: So schnell kannst du mit Cozy Cardio abnehmen

Ein paar Duftkerzen, der leckere Frucht-Smoothie von Instagram, gedimmtes Licht und die neueste Folge der Lieblingsserie: Das ist keine Vorbereitung für einen entspannten Couch-Abend, jetzt geht’s ab aufs Laufband. Der Fitness-Trend Cozy Cardio wirbelt unser übliches Trainingsprogramm durcheinander. Um was geht es, welche Workouts sind möglich und macht das überhaupt Sinn?

Das steckt hinter dem Begriff Cozy Cardio

Ausdauer-Training ohne roten Kopf, Schweiß in den Augen und brennende Lunge? Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Der neue Fitness-Trend Cozy Cardio (gemütliches Ausdauer-Training) verspricht ein Workout ohne Stress und Quälerei. Erfunden hat den Begriff die Texanerin Hope Zuckerbrow. Die Content-Creatorin ließ auf ihrem TikTok-Kanal Fans an ihrem enormen Gewichtsverlust teilhaben. Von 2020 bis 2022 verlor die Amerikanerin ungefähr 50 Kilo. Ende 2022 war aber leider die Hälfte des Gewichts wieder zurück. Zuckerbrow schwenkte um und schob den Fokus weg vom Gewichtsverlust hin zu Gesundheit und Wellness: Cozy Cardio war geboren. Um wieder Spaß an der Bewegung zu bekommen, erfand sie ein Ausdauer-Training, welches nicht das Abnehmen in den Vordergrund stellt, sondern das eigene Wohlbefinden. “Es fühlte sich nicht wie eine Bestrafung an. Es fühlte sich nicht wie ein super intensives Training an, von dem ich mir einredete, das muss ich so machen, wenn ich gesünder sein wollte", sagt Zuckerbrow dem Business Insider.

Sich auspowern und die eigenen Grenzen überschreiten, um fit zu werden? Das muss laut Zuckerbrow nicht so sein. Cozy Cardio ist ein lockeres, entspanntes Ausdauer-Training, das vorrangig ein Ausgleich zum stressigen Alltag sein soll. Fast eine Millionen Follower auf TikTok sind der gleichen Meinung.

Cozy Cardio: Wie funktioniert das Workout?

Viele bringen Sport damit in Verbindung, dass wir uns richtig anstrengen und quälen müssen, damit es auch effektiv ist. Besonders in den letzten Jahren war hochintensives Cardio- und Muskel-Training das Nonplusultra unter den Fitness-Trends. Das sogenannte High Intensity Interval Training (HIIT) dominierte die Sport-Welt. Die Kombination aus schweißtreibenden Aktiv-Phasen mit aktiven Pausen ist ein hochintensives Intervall-Training, bei dem der Belastungspuls bei bis zu 95 Prozent der maximalen Herzfrequenz liegt. Das verspricht große Effekte in sehr kurzer Zeit. Wie der Name schon sagt, können HIIT-Workouts auch sehr anstrengend und einschüchternd sein. Besonders Sport-Anfänger:innen müssen sich oft überwinden, um auf diesen Fitness-Trend aufzuspringen.

Cozy Cardio ist die Gegenbewegung zu dieser oft abschreckenden Trainingsart. Sport soll nicht als notwendiges Übel auf dem Weg zum Traum-Körper gesehen werden. Stattdessen ist er Teil wichtiger Me-Time und sorgt für einen erfüllten Tag mit gesundem Geist und Körper. Deshalb ist bei Cozy Cardio auch alles erlaubt, was dir Spaß macht. Wenn ein entspannter Podcast in freier Natur der beste Stress-Killer für dich ist, dann schnapp dir Kopfhörer und geh eine Runde zügig spazieren. Die eigenen vier Wände sind dein Wellness-Tempel? Dann mach den Fernseher und ein paar Kerzen an und gehe eine halbe Stunde gemütlich auf dem Laufband, während du deine Lieblingsserie schaust. Das psychische Wohlbefinden steht im Vordergrund, nicht ein zielorientiertes Training.

Das sind die Vorteile eines Cozy Cardio-Trainings

Diese Trainings-Methode hat durchaus Vorteile. Da Cozy Cardio Spaß macht und sich leicht in den Alltag integrieren lässt, hat der innere Schweinehund keine Chance. Cozy Cardio macht es einfach, ausreichend Bewegung in den Tagesablauf einzubauen. Gerade Sportmuffel und Anfänger:innen finden so oft einen schnelleren Zugang zum Sport. Das niedrig intensive Training aktiviert unser Herz-Kreislauf-System und sorgt auf schonende Weise dafür, dass unser Stoffwechsel angeregt wird und wir uns gesünder fühlen. Die psychische Komponente ist ein wichtiger Faktor bei Cozy Cardio. Schon leichte Bewegung kann Stress abbauen und Krankheiten vorbeugen.

Lohnt sich Cozy Cardio überhaupt?

Regelmäßige Bewegung zahlt sich immer aus, egal wie intensiv sie ausfällt. Ob sich Cozy Cardio lohnt, ist davon abhängig, was du von deinem Training erwartest. Wenn dir Erfolge wie Gewichtsverlust oder Muskelaufbau wichtig sind, ist Cozy Cardio nicht das richtige für dich. Auch erfahrene Sportler:innen, die bereits sehr aktiv sind, werden sich bei Cozy Cardio eher langweilen.

Wenn du dir was Gutes tun willst und vor allem dein körperliches und geistiges Wohlbefinden im Vordergrund steht, dann kann Cozy Cardio die richtige Wahl sein. Auch wenn es dir schwerfällt, dich zum Sport zu motivieren oder den Wiedereinstieg zu schaffen, ist Cozy Cardio ein guter Weg, Bewegung in deinen Alltag zu integrieren. Vielleicht baust du nach einiger Zeit hin und wieder eine Cardio-Einheit ein, um Abwechslung zu bekommen. Das wäre der Best-Case, denn dann ist das niedrig intensive Training der erste Schritt zu einem sportlicheren Alltag.

Diese Workouts eignen sich für Cozy Cardio

Bei Cozy Cardio ist im Prinzip alles erlaubt, was Bewegung ist und dir Spaß macht. Es kommt auf deine individuellen Vorlieben an. "Es bedeutet, meinen Lieblings-Proteinkaffee zu trinken und meinen Lieblingsfilm zu schauen, während ich mein Laufband benutze", sagt Hope Zuckerbrow. "Andere machen es sich lieber in ihrer Wohnung gemütlich und absolvieren ein kleines 20- bis 30-minütiges YouTube-Workout oder steigen auf ihr Heimtrainer-Fahrrad." So gesehen zählt also auch eine Runde Pilates oder Yoga im heimischen Wohnzimmer zu Cosy Cardio. Sportwissenschaftler empfehlen allerdings Bewegung an der frischen Luft, denn hier wird der Körper mit mehr Energie in Form von Sauerstoff versorgt. Naturliebhaber haben also mit einem zügigen Spaziergang und entspanntem Joggen die Nase ein bisschen vorn.

Das sind andere entspannte Workouts für Anfänger:innen

Wer nach einiger Zeit ein bisschen Abwechslung zum Cozy Cardio braucht, kann auf andere Trainings und Übungen umsteigen, die für Anfänger:innen geeignet sind. Auch hier stehen nicht harte Ziele wie Muskelaufbau und extreme Fitness im Vordergrund, sondern die ganzheitliche Betrachtung von Körper und Geist. Der mentale Aspekt spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg zum persönlichen Wohlbefinden.

Fazit: Deswegen solltest du Cozy Cardio in deinen Trainingsplan integrieren

Cozy Cardio ist eine gute Möglichkeit, regelmäßige Bewegung in den Alltag zu integrieren. Gerade Sportmuffel und Anfänger:innen können so den Start in ein gesünderes Leben schaffen. Wenn nicht harte Trainingsziele, sondern das eigene Wohlbefinden im Vordergrund steht, ist Sport kein notwendiges Übel mehr. Er wird zu einem wichtigen Teil persönlicher Me-Time, was das Selbstwertgefühl steigert, für Balance sorgt und glücklich macht. Dann ist es doch eigentlich egal, wie viele Pfunde beim Cardio-Training verbrannt werden.