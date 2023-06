Schluss mit Dickmachern: Leckere Snacks für kalorienarmes Knabbern

Ganz verkneifen können sich die meisten abendliches Naschen nach einem stressigen Arbeitstag nicht. Da kommen die folgenden Tipps für kalorienarme Snacks am Abend wie gerufen. Denn so kannst du es dir auf dem Sofa gemütlich machen und ohne Gewissensbisse gut gehen lassen.

Kalorienarme Snacks zum Abnehmen: Eiweiß statt Kohlenhydrate

Du kennst das sicher auch: Du hast schon eine üppige Mahlzeit hinter dir, aber abends beginnt der Magen wieder zu knurren. Also müssen kalorienarme Snacks herhalten, die nicht nur sättigen, sondern dir auch beim Abnehmen helfen.

Ganz weit oben auf der Liste hilfreicher Diät-Zwischenmahlzeiten steht Hüttenkäse. Im Vergleich zu anderen Milchprodukten enthält dieser kaum Kohlenhydrate und ist dafür reich an Eiweiß und arm an Fett. Das ist ideal, wenn du deine Muskeln beim Training unterstützen willst. Gleiches gilt für den Harzer Käse. Sein hoher Proteingehalt macht ihn zum idealen Snack für eine Eiweiß-Diät. Der schmeckt zwar nicht jedem, hat aber nur 126 Kalorien pro 100 Gramm - ein echtes Fitnesswunder!

Gesunde Knabbereien für jeden Geschmack

Auch wenn du auf deine Figur achten möchtest, brauchst du abends nicht auf Knabbereien zu verzichten. Denn es gibt gesunde Alternativen zu Chips, Schoki und Co., die deinem Feierabend die richtige Würze geben. Kalorienarme Snacks für abends können wirklich lecker sein. Trotzdem solltest du beim Abnehmen lieber auf die Kalorien im abendlichen Bier verzichten.

Nüsse oder Erdmandeln sind zum Beispiel ein knuspriger Ersatz für die allseits bekannten Dickmacher. Sie enthalten unter anderem Magnesium und ungesättigte Fettsäuren, die deinen Körper mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Da ihr Fettgehalt allerdings sehr hoch ist, solltest du dich beim Knabbern etwas zurückhalten. Beim Verzehr von zehn Mandeln kommt man auf rund 100 Kilokalorien - allerdings können Mandeln beim Abnehmen helfen, da sie Heißhunger stoppen.

Daneben gehören auch Pistazien zu den gesunden Knabbereien, denn sie enthalten Magnesium und Vitamin E. Kaufe Pistazien am besten mit Schale, so isst du automatisch weniger. 30 Gramm der grünen Nüsse kommen auf 90 Kalorien. Da Nüsse sehr sättigend sind, hält das dann aber auch vor.

Gesunde Snacks? Die findet ihr hier im Clip:

Kalorienarme Snacks ersetzen Kartoffelchips

Möchtest oder kannst du nicht auf Kartoffelchips verzichten - sie gehören zu einem Filmabend schließlich dazu - gibt es auch kalorienarme Snacks als Alternative. Mittlerweile findet man in fast jedem Supermarkt entsprechende Diät-Produkte. Besser ist jedoch, wenn du selbst tätig wirst. Denn selbst gemachte Chips haben wesentlich weniger Kalorien als die handelsübliche Ware. Der Trick: Sie werden ohne Zusatz von Fett im Ofen gebacken. Und so geht's:

Säubere 100 Gramm Kartoffeln, befreie diese von der Schale und schneide die Knollen schließlich in dünne Scheiben. Am besten geht das mit einem Gemüsehobel. Backe die auf einem Backblech ausgelegten Stücke bei 180 Grad circa eine halbe Stunde lang. Etwas Salz dazugeben und mit nur 100 Kalorien unbeschwert einen kalorienarmen Snack genießen.

Diät-Snacks mit Frischekick

Eine gute Alternative zum üblichen Knabberkram sind natürlich Obst und Gemüse. Doch auch bei scheinbar kalorienarmen Snacks musst du aufpassen, um nicht in die Falle zu tappen. Obst enthält viel Fruchtzucker und dort verstecken sich die Kalorien - entdecke hier eine Auflistung mit dem Zuckergehalt von Obst. Verzichte deshalb auf getrocknetes Obst, da in diesem die Zuckerkonzentration besonders hoch ist. Stattdessen her mit frischen Früchten als kalorienarme Snacks. Einen hohen Wassergehalt und damit wenig Kalorien haben beispielsweise Orangen (je ca. 55 Kalorien), Papaya und Himbeeren kommen auf nur 32 Kalorien pro 100 Gramm.

Noch bessere kalorienarme Snacks für abends sind jedoch Karotten, Radieschen oder auch Gurken zum Abnehmen sind ideal. Gesunde Knabbereien wie diese lassen sich gut snacken und haben kaum Kalorien - zwischen 12 und 25 pro 100 Gramm. Da kannst du ganz locker zugreifen. Auch Herzogin Meghan greift gerne darauf zurück - erfahre hier, welche 3 Lebensmittel Meghan Markle schlank halten.

Die Hitliste der kalorienarmen Snacks

Für viele klingen kalorienarme Snacks nach Verzicht und langweiliger Zwieback-Diät. Das muss aber nicht sein. Die besten Diät-Snacks sind beispielsweise Hüttenkäse, Harzer Roller und diverse Gemüsesorten, mit denen du dein Abendessen verfeinern oder die du pur vernaschen kannst. Nüsse sind eine gesunde Alternative zu Chips. Kalorienarme Karotten, Radieschen und Gurken unterstützen effektiv beim Abnehmen.