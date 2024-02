Das Wichtigste in Kürze Griechischer Joghurt enthält viele Nährstoffe, die wichtig für uns sind.

Konkret sind das vor allem Eiweiß, Kalzium und probiotische Bakterien für unsere Darmgesundheit.

Weil griechischer Joghurt wenig Kalorien hat, eignet er sich hervorragend für proteinreiche Diäten und Ernährungsweisen.

Anzeige

Griechischer Joghurt ist nicht nur eine wichtige Proteinquelle, er lässt sich auch prima in der Küche kombinieren! 5 Rezepte, die schnell, köstlich und einfach lecker sind.

Muskeln, Verdauung, Hirnaktivität, Blut, Knochen, Haare, Nägel: Alle profitieren vom griechischen Joghurt. Die Proteinquelle liefert uns wichtige Nährstoffe. Ganz abgesehen davon, dass der cremige Joghurt einfach lecker schmeckt.

Griechischer Joghurt - auch beim Backen ein Genus Joyn Mit dieser Show kriegst du einfach alles gebacken! Die besten Rezepte und jede Menge Kniffs und Tricks gibt's hier für dich von den Profis aus "Das große Backen"

Anzeige

Anzeige

Im Clip: Deshalb solltest du öfter griechischen Joghurt essen

Protein-Rezept #1: Griechischer Joghurt mit Chia-Samen

Perfekt für den Start in den Tag: griechischer Joghurt in Kombination mit dem Superfood und angesagtem Microgreen Chia-Samen. Obendrauf kommen dann noch ein paar leckere Beeren, wie zum Beispiel Heidelbeeren oder saisonales Obst wie Erdbeeren. Schon kannst du gestärkt und guten Gewissens mit deinen To-Do's loslegen.

Anzeige

Protein-Rezept #2: Minzjoghurt

Ob zum gemütlichen Grillabend mit Freund:innen, einem Picknick im Park oder Get Together nach der Arbeit: Dieser Dip eignet sich perfekt zu allem, was man im Frühling und Sommer gern macht. Die Frische der Minze und des griechischen Joghurts tut einfach gut an warmen Tagen. Probier's aus!

Anzeige

Protein-Rezept #3: Griechischer Joghurt mit Honig und Nüssen

Dieser Klassiker unter den Rezepten mit griechischem Joghurt ist super simpel: Joghurt auf, Nüsse und Honig rein - genießen. War's das? Nö. Mit einem kleinen Trick kannst du den Nüssen nämlich noch mehr Röstaromen verleihen.

Anzeige

Protein-Rezept #4: Low Carb Salat

Low Carb, dafür viel Eiweiß - mit diesem Rezept hast du beides. Noch dazu schmeckt unser Salat so gut zu gegrilltem Steak oder - für Vegetarier:innen - einem leckeren Grillkäse. Natürlich kannst du genauso Gemüse darin dippen, aber auch solo schmeckt dieser Vital-Salat einfach super.

Protein-Rezept #5: Griechischer Joghurt als Dessert

Ein Dessert, das perfekt in den Sommer passt. Frischer, proteinreicher griechischer Joghurt mit fruchtigen Himbeeren und Honignüssen, für den Extra-Crunch und einen Hauch Süße. Natürlich eignet sich der Himbeertraum auch als Snack zwischendurch oder zum Afternoon Tee.

Du suchst leichte Rezepte? Lass dich von unseren Ideen inspirieren!

Auch interessant: Abnehmen mit der Joghurt-Diät