Jetzt machen wir es uns gemütlich. Mit deftigen Gerichten und herzhaften Beilagen. Selbstgemachte Klöße sind da ein absolutes Highlight und machen Gulasch, Braten und Co. erst so richtig rund. Unsere kommen nicht aus der Tüte, denn sie sind ganz einfach zuzubereiten!

Anzeige

Thüringer Klöße

Köstliche Thüringer Klöße. Perfekt für Veganer. © kab-vision - stock.adobe.com

Du möchtest vegane Knödel selber machen? Dann sind die sogenannten Thüringer Klöße perfekt für dich. Sie bestehen nur aus Kartoffeln und Brötchen.

Die Einkaufsliste ist also schnell geschrieben:

10 Kilo Kartoffeln

1 Brötchen

etwas vegane Margarine zum Anbraten

1. Schäle zunächst alle Kartoffeln. Ein Drittel schneidest du in kleine Stücke und kochst sie, die anderen werden gerieben - ähnlich wie bei der Variante "halb und halb". Presse am besten die gesamte Flüssigkeit aus der Masse.

2. Die Brötchen schneidest du in kleine Würfel und röstest sie in etwas Margarine an. Nimm die gekochten Kartoffeln vom Herd, stampfe und rühre sie. Dann kommen sie zu den rohen Kartoffeln dazu.

3. Schmecke den entstandenen Teig mit Salz ab. Bevor du die Kartoffelklöße zu Kugeln formst, mische noch ein paar Croutons, die du aus dem Brötchen hergestellt hast, unter und gib schließlich alles in kochendes Salzwasser.

4. Nach 20 Minuten nimmst du die fertigen Knödel vorsichtig heraus und deine herbstliche Beilage ist perfekt.

Anzeige

Anzeige

Kartoffelklöße: Halb und halb

Kartoffelklöße: Herzhaft, traditionell und einfach lecker. © lognetic - stock.adobe.com

Der Klassiker unter den Knödeln ist sicher die Variante "halb und halb". Das bedeutet, dass du zur Hälfte gekochte und zur anderen Hälfte rohe Kartoffeln verwendest.

Folgende Zutaten brauchst du:

4 kg festkochende Kartoffeln

Salz

Muskat

1 Ei

Salzwasser

1. Koche zunächst die Hälfte der Kartoffeln, lass sie anschließend abkühlen und schäle sie dann.

2. Schäle und reibe die ungekochten Kartoffeln. Damit die Knödel gelingen, presse die geriebenen rohen Kartoffeln mit einem Tuch aus, bis eine trockene Masse entsteht.

Tipp: In einen Leinenbeutel geben, gut verschließen und schleudern, bis die ganze Feuchtigkeit raus ist.

3. Nimm nun die gekochten Kartoffeln, presse sie mit einer Kartoffelpresse in eine Schüssel und gib die geriebenen Kartoffeln dazu. Mit Salz, Muskat und Ei vermengen und abschmecken.

4. Forme Knödel daraus, etwas kleiner als ein Tennisball, und gib sie für etwa 20 Minuten in kochendes Salzwasser. Beachte, dass der Kochtopf in jedem Fall groß genug sein muss, damit die Klöße nicht aneinanderkleben.

Anzeige

Bayerische Semmelknödel

Bayerische Semmelknödel: Die perfekten Begleiter für deftige Speisen. © stefania57 - stock.adobe.com

Die Semmelknödel servierst du am besten zu herzhaften Gerichten wie Schweinebraten, Gulasch oder Pilzragout. Das benötigst du dafür:

6 Semmeln vom Vortag

250 ml warme Milch

3 Eier

1 Zwiebel

2 EL Butter

1 EL gehackte Petersilie

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

1. Die Semmeln in Scheiben schneiden und in eine große Schüssel geben. Die Milch leicht erwärmen, aber nicht zum Kochen bringen. Sie sollte nur lauwarm sein. Die warme Milch über die Semmeln gießen und gut vermengen. Lasse die Mischung etwa 15-20 Minuten ziehen, bis die Semmeln weich und aufgeweicht sind.

2. In der Zwischenzeit die Zwiebel fein hacken und in der Butter goldbraun anbraten. Die Eier in die Semmelmasse geben und gut verrühren, bis alles gleichmäßig verteilt ist.

3. Die angebratene Zwiebel und die gehackte Petersilie zur Mischung geben. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss abschmecken.

4. Aus der Masse gleichmäßig große Knödel formen und leicht in Frischhaltefolie wickeln. Lasse sie für etwa 20-30 Minuten ruhen.

5. In einem großen Topf leicht gesalzenes Wasser zum Kochen bringen. Die Knödel vorsichtig hineingeben und die Hitze reduzieren. Die Knödel sollten etwa 20-25 Minuten bei leichter Hitze ziehen, bis sie an die Oberfläche steigen.

Schlesische Klöße

Wenn du schlesische Klöße selber machst, brauchst du nicht so sehr auf die Form zu achten. Sie sind meist länglich und variieren in der Größe. © Adobe Stock

200 Gramm Brötchen vom Vortag

2 Eier

1 Teelöffel Salz

250 Gramm Mehl

½ Päckchen Backpulver

1. Brösele die harten Brötchen in eine Schüssel und übergieße sie mit 200 Millilitern heißem Wasser. Lass diese Mischung über Nacht ziehen und mische dann Eier und Salz hinzu.

2. Nun ordentlich kneten, bis eine glatte Masse entstanden ist. Hebe Mehl und Backpulver unter und schon ist der Teig fertig - ein Rezept ganz ohne Kartoffeln.

3. Feuchte deine Hände an und forme die Masse zu länglichen Klößen. Diese selber zu machen, ist so besonders leicht, denn du musst den Knödelteig einfach nur zwischen den Handflächen reiben. Im kochenden Salzwasser garen sie schließlich etwa 20 Minuten. Einfach und köstlich!

Tipp: Aus schlesischen Knödeln werden Tiroler Klöße, wenn du zusätzlich noch Milch, Petersilie, Zwiebel und geräucherten Speck mit einarbeitest. Deftig und lecker!

Anzeige

Anzeige

Grießknödel mit herzhafter Füllung

Kulinarische Überraschung: Diese leckeren Klöße werden mit schwarzen Oliven gefüllt. © pixabay

Wusstest du, dass du nicht nur aus Kartoffeln und Brötchen, sondern auch aus Grieß Klöße selber machen kannst? Ein paar Wildkräuter geben den Knödeln zusätzlich Geschmack. Und das brauchst du für das Rezept:

250 Gramm Grieß

250 Milliliter Milch

250 Milliliter Gemüsebrühe

2 Handvoll Wildkräuter (z.B. Brennnessel, Löwenzahn, Sauerampfer)

30 Gramm Butter

30 Gramm entsteinte, schwarze Oliven

3 Eier

3 Scheiben Toastbrot

Salz, Pfeffer

Muskatnuss

1. Die Knödel sind schnell gemacht: Einfach Milch und Brühe mit Salz und 1 Teelöffel Butter aufkochen, den Grieß einrühren, unter ständigem Rühren quellen und anschließend abkühlen lassen.

2. Nun die Kräuter abspülen, trocknen und fein hacken. Gib nach und nach die Eier dazu, mische die Kräuter unter und schmecke die Grießmasse ab.

3. Jetzt geht's an die Füllung: Dafür die Rinde des Toasts entfernen und den Rest würfeln. Anschließend in der restlichen Butter anbraten und auf etwas Küchenpapier abtropfen lassen.

4. In der Zwischenzeit die Oliven in Ringe schneiden, die Grießmasse in acht Portionen teilen, plattdrücken, mit Brot und Oliven füllen und zu runden Klößen formen.

5. Nun ab ins Salzwasser mit der leckeren Speise und für etwa 20 Minuten garen. Achtung: Das Wasser sollte nicht mehr kochen.

Tipp für leckere Beilagen: Salsa, knusprig gebratener Spitzwegerich und Semmelbrösel - hmmmm!

Köstliche Spinatknödel

Sehen die nicht köstlich aus? Probier unbedingt mal unsere Spinatklöße aus! © Adobe Stock

Nicht nur eine schöne Farbe, sondern auch viele Vitamine und einen herrlichen Geschmack bekommen selbst gemachte Klöße, die mit Spinat zubereitet werden. Auf der Einkaufsliste für 4 Portionen stehen:

400 Gramm Knödelbrot (in Würfel geschnittene Stücke aus altbackenem Weißbrot)

200 Gramm frischer Blattspinat

180 Milliliter Milch

1 Zwiebel

2 Eier

40 Gramm geriebener Parmesan

1 Esslöffel Pflanzenöl

Salz, Pfeffer

Muskatnuss

Semmelbrösel nach Bedarf

Und so bereitest du die leckeren Knödel zu:

1. Koche die Milch auf und gieße sie über das Knödelbrot, damit es sich vollsaugen kann. Dazu etwa eine Viertelstunde ziehen lassen.

2. In der Zwischenzeit den Spinat gründlich waschen, trockenschütteln und grob hacken. Anschließend Zwiebel schälen, klein würfeln und in Öl anschwitzen. Dann den Spinat dazugeben und etwa zwei Minuten mitdünsten.

3. Nun kommen Brot und Spinat zusammen und werden mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt. Anschließend Eier und Parmesan dazugeben und mit den Fingern verkneten. Ist die Masse zu weich, noch etwas Semmelbrösel dazugeben.

4. Forme nun die Knödel und gib sie in einen großen Topf kochendes Salzwasser. Anschließend Temperatur regulieren und etwa 20 Minuten garziehen lassen.

Dazu passt eine leckere Sahnesoße mit Weißwein, etwas Parmesan und kleingeschnittenen Tomaten.

Herzhafte Käseknödel

Selbst gemachte Knödel mit Tilsiter: Der Käse sorgt für einen kräftigen Geschmack. © pixabay

Wer Käse mag, wird diese selbst gemachten Klöße lieben! Denn sie werden mit Gouda und Tilsiter zubereitet. Hier die Zutaten für 4 Portionen:

300 Gramm alte Brötchen bzw. Weißbrot

200 Milliliter lauwarme Milch

150 Gramm geriebener Gouda

150 Gramm geriebener Tilsiter

1 Zwiebel (gewürfelt)

3 Esslöffel gehackte Petersilie

3 Eier

2 Esslöffel Mehl

1 Esslöffel Butter

Salz, Pfeffer

100 Gramm gebräunte Butter

1. Schneide Brötchen oder Weißbrot in Würfel, gieße die Milch darüber und lass das Ganze eine halbe Stunde ruhen. In der Zwischenzeit kannst du die Zwiebel in Butter anschwitzen.

2. Gib Käse, Petersilie, Eier, Mehl, Zwiebel und Gewürze zur Brot-Milch-Masse und vermenge alles gut.

3. Forme daraus nun acht bis zehn Klöße. Du kannst auch noch etwas Bärlauch oder Salbei in den Knödelteig mischen.

4. Lass die Klöße entweder für 10 bis 15 Minuten in siedendem Salzwasser garziehen.