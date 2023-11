Süße Aufläufe: Unsere Lieblings-Back-Rezepte nach Omas Art, die du unbedingt probieren musst!

Warm und nostalgisch: Diese süßen Aufläufe nach Omas Art erinnern uns an die schönsten Momente unserer Kindheit. Höchste Zeit, sie als kleine Auszeit in unseren Alltag zu bringen!

Es ist Zeit für Soulfood. Die letzten Sommertage genießen wir mit ein paar sensationellen Desserts, die wir aus Omas Kochbuch kopiert haben. Lust auf süße Aufläufe?

Im Clip: So geht Lynns himmlischer Grießauflauf

Grießauflauf mit Quark und Kirschen

Luftig leicht - das perfekte Dessert für den Sommer ist dieser Grießauflauf mit Quark und Kirschen. Natürlich kannst du ihn auch variieren und statt Kirschen Aprikosen oder Renekloden verwenden. Eine Hommage an Oma…

Süßer Apfelauflauf mit Zimt

Aus dem Garten oder einem Apfelanbaugebiet direkt in unsere Auflaufform - so haben wir's am liebsten. Dieser süße Auflauf mit Äpfeln und Vanillearoma und einem Hauch Zimt ist einfach der Knaller! Wenn du Äpfel übrig hast, kannst du übrigens auch mal den Apfel-Croissant-Auflauf probieren - eine süße Idee für deinen nächsten Brunch.

Pflaumen-Crumble

Streuselfans werden das Knuspern im Mund, den süßen Geschmack des keksigen Teiges, der sich mit der fruchtigen Säure der gebackenen Pflaumen vereint, lieben. Ein Klassiker, der unbedingt im Herbst auf den Tisch muss.

Köstlicher Kirschmichel

Erinnerst du dich, was Oma immer mit übrig gebliebenen Brötchen vom Vortag gezaubert hat? Den süßen Auflauf aus Brot, Ei, Milch, Zucker und Süßkirschen schaffst du auch!

Arme Ritter

Für die Pragmatiker:innen unter uns ein ideales Frühstück oder Dessert. Arme Ritter ist die ideale Art, trockenem Toastbrot zu neuen Ehren zu verhelfen. Wer's von Oma nicht kennt, sollte es unbedingt mal selbst probieren!

Du liebst Klassiker? Hier kommen 6 köstliche Back-Rezepte nach Omas Art mit Äpfeln. Vielleicht kommt dir auch der Quark-Käsekuchen oder die Sahne-Kirsch-Torte bekannt vor? Schließlich sind sie absolutes Pflichtprogramm für einen netten Retro-Kaffeeklatsch!