Zitronenwasser als Vitaminbooster: Das frische Rezept - günstig und schnell zubereitet!

Das Wichtigste in Kürze Dass Zitronen nicht nur gesund und reich an Vitamin C sind, sondern auch im Haushalt vielerseitig eingesetzt werden können, wissen wir längst.

Auch, dass Zitronen unser Immunsystem unterstützen und sogar die Verdauung anregen können.

Deshalb erfährst du hier, wie du dir das beliebte Zitronenwasser selbst zubereiten kannst (denn pur sind die Zitrusfrüchte doch etwas sauer).

Anzeige

Wir alle sollten am Tag rund zwei Liter Wasser trinken. Für Schleckermäuler kann das auf die Dauer ganz schön langweilig schmecken. Zitronen peppen Wasser ruckzuck auf. Das schmeckt nicht nur erfrischend und lecker, sondern tut deinem Körper zusätzlich etwas Gutes. Unser Lieblingsrezept für Zitronenwasser verraten wir dir hier.

Was du brauchst:

1 Liter Wasser (Raumtemperatur)

2-3 ganze (Bio-) Zitronen

Bei Bedarf: etwas Honig (oder eine vegane Alternative ), Zitronenmelisse, Minze, Ingwer

Im Clip: So kannst du mit Zitronen abnehmen

So geht's:

Anzeige

Anzeige

Schritt 1: Zitronen vorbereiten

Presse die Zitronen gründlich aus und gieße den Saft in das Wasser – am besten in eine Karaffe. Danach noch etwas umrühren.

Alternativ kannst du die Zitrone auch in Spalten oder Scheiben schneiden und mit Schale in das Wasser geben. Dabei solltest du jedoch darauf achten, dass die Zitronen nicht gespritzt oder behandelt sind oder sie alternativ vorher gründlich abwaschen.

Die besten Rezepte aus allen Staffeln von "The Taste" Joyn Perfekt zu Zweit! Diesen Gerichten gibt Zitrone den extra Pepp Lernen von den Profis: Diese Rezepte stoßen niemandem sauer auf. Ran an den Löffel!

Anzeige

Schritt 2: Zitronenwasser verfeinern

Jetzt kannst du dein gesundes Wasser mit Zitrone nach Belieben verfeinern. Besonders eignen sich einige Blätter Minze oder ein paar kleine Stücke Ingwer. Besonders im Sommer wird der Drink so noch erfrischender und bietet dir durch den Ingwer noch mehr gesunde Nährstoffe.

Geheimtipp: Wenn du dein Zitronenwasser schon für mehrere Tage vorbereiten willst, kannst du den Saft auch als Eiswürfel einfrieren und bei Bedarf direkt ins Wasser geben. Dadurch geht die Zubereitung nicht nur schneller, sondern du hast auch direkt noch erfrischendes Eis in deinem Getränk.

Außerdem kannst du deinen gesunden Drink auch mit anderen Zitrusfrüchten variieren. So kannst du den Zitronensaft auch durch Orangen- oder Limettensaft ersetzen.

So kannst du deine Haut zusätzlich zum Strahlen bringen BEAUTY Infused Water Infused Water - Der Schönheitstrend bringt eure Haut zum Strahlen!

Anzeige

Anzeige

Produktwissen Zitronenwasser

Wie gesund ist Zitronenwasser wirklich? Natürlich kann auch eine Zitrone und ihr Vitamin C-Gehalt keine ausgewogene und gesunde Ernährung ersetzen. Dennoch kann sie dazu beitragen, dass unser Immunsystem gut funktioniert und unseren Zellen einen Frischekick verleihen. Besonders am Morgen soll ein Glas Zitronenwasser uns schnell fit und leistungsfähig machen. Ob Zitronenwasser auch beim Abnehmen hilft, verraten wir dir hier.

Außerdem bieten Zitronen im Wasser dir noch folgende Vorteile:

Dein Flüssigkeitshaushalt bleibt im Gleichgewicht.

Die Produktion von Magensäure wird angeregt und so das Völlegefühl nach Mahlzeiten verringert.

Es regt die natürliche Kollagenbildung deiner Haut an und schützt deine Zellen vor oxidativem Stress. Die Folge: Dein Hautbild verbessert sich.

Dein Immunsystem wird durch das Vitamin C unterstützt.

Doch auch bei Zitronenwasser gilt: Genuss in Maßen. Denn bei übermäßigem Trinken (also den ganzen Tag über), kann der Zahnschmelz angegriffen werden. Beschränke dich daher also auf ein bis zwei Gläser am Tag oder trinke das Zitronenwasser durch einen Strohhalm. So gelangt weniger von der säurehaltigen Flüssigkeit an deine Zähne.

So kannst du Zitronenwasser auch als Diät und Abnehmbooster nutzen. Und wenn du noch mehr Geheimtipps zum Abnehmen brauchst, verraten dir unsere Fitnesscoaches mehr.

Auch interessant: Abnehmen mit Charlotte Karlinders Wunderwasser.