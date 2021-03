Staffel 1 startet im April 2021

Schon bald gehen die Singles bei "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" mithilfe ihrer Sinne auf die Suche nach der großen Liebe. Die Dating-Show startet am Mittwoch, den 14. April 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Im Clip: Der erste Trailer zu "5 Senses for Love"

Darum geht es in der Show

Häufig ist es schwer Verliebten gar nicht bewusst: Beim gegenseitigen Kennenlernen sind alle fünf Sinne – Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und Sehen - beteiligt. Dieses biologische Prinzip macht sich "5 Senses for Love" zunutze.

Zunächst dürfen die heiratswilligen Singles sich jedoch nur hören, schmecken, fühlen und riechen. Das Gegenüber zu sehen, ist nicht erlaubt! Das ändert sich erst, wenn die verliebten Paare sich für eine Ehe entscheiden.

TV-Ausstrahlung und Live-Stream

"5 Senses for Love" feiert am 14. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 seine Premiere. Danach läuft die Show jeden Mittwoch um 20:15 Uhr.

Mittwochs ist dein Fernsehgerät zur Prime-Time immer besetzt? Dann könnte der kostenlose und legale Live-Stream zur Show eine Alternative für dich sein. So verpasst du keine Folge und bist an deinem Smartphone oder PC immer pünktlich zum Sendungsbeginn dabei.

Das sind die Kandidat:innen

Bei "5 Senses for Love" wagen 30 Singles den Schritt in das wohl sinnlichste TV-Experiment aller Zeiten. Dabei sind 15 weibliche und 15 männliche Singles, die alle das gleiche Ziel haben: Sich zu verlieben. Die Kandidat:innen sind alle zwischen 23 und 46 Jahren alt.