Aileen und René sind zusammen

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Aileen und René geben auf Social Media bekannt, dass sie ein Paar sind. Wie lange die beiden schon glücklich zusammen ist, verraten sie nicht.

Was allerdings klar ist: Die Düsseldorferin und der Grazer haben sich bei " 5 Senses for Love" nicht gedatet und sich erst nach ihrem Ausscheiden näher kennengelernt. So flirtete Aileen mit Tobi und René machte seiner damaligen Angebeteten Nadja sogar einen Heiratsantrag, den sie jedoch ablehnte.

Hier kannst du noch einmal nachlesen, warum Tobi sich gegen Aileen entschied – und sein Heiratsantrag von Carry trotzdem nicht angenommen wurde.

"Ich bin glücklicher, als ich es je hätte sein können!"

Aber zurück zu den Frischverliebten! In ihrer Instagram-Story schreibt Aileen: "Ich bin glücklicher, als ich es je hätte sein können!" Aktuell scheint die 26-Jährige Besuch von ihrem Freund in Düsseldorf zu haben, denn René postet mehrere Videos, auf denen die Flugbegleiterin zu sehen ist. Wie schön!

Erwartet auch die anderen Paare bei "5 Senses for Love" das große Liebesglück? Das erfährst du kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

