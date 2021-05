Diese Paare wollen heiraten

Die einen haben ihr perfektes Match schon von Beginn an gefunden, andere hatten bis zum Schluss mehrere Eisen im Feuer: Sechs Männer machen jeweils einer Frau bei " 5 Senses for Love" einen Heiratsantrag und bekommen ein glückliches "Ja, ich will!" zur Antwort. Einen Antrag von einer Frau gibt es in Staffel 1 des SAT.1-Dating-Experiments nicht.

Aber wer möchte denn nun den Schritt in eine gemeinsame Zukunft tun und nach dem näheren Kennenlernen auf Naxós möglicherweise heiraten? Da wären Yma und Marvin, die beim "Schmecken"-Date eine sehr intensive Zeit miteinander verbrachten. Alissa und Sebastian gehen die Sache deutlich langsamer an, fühlen sich aber ebenso zueinander hingezogen.

Mehmet entschied sich nach seinem Kuss mit Sabrina gegen Brigitta und macht der selbstständigen Kosmetikerin direkt einen romantischen Heiratsantrag. Als sie sich zum ersten Mal gegenüberstehen, ist der Baden-Württemberger vom Aussehen seiner Sabrina mehr als nur geflasht.

Auch bei Merle und Christian stimmt die Optik. Vor dem Antrag des Hobby-Sängers stellten die beiden bereits eine gemeinsame Liebe fest: Die zum Ballermann und Mallorca. Wie Nicole und Sahand zur balearischen Insel stehen, ist nicht bekannt. Klar ist jedoch, dass die beiden bei "5 Senses for Love" sehr intensive Gespräche miteinander geführt haben und sich nach Sahands Antrag verliebt in die Arme fallen.

Die 1,89 Meter große Anastasja bekommt vom deutlich kleineren Manuel einen Heiratsantrag. Zuvor konnten die beiden erfolgreich ein Missverständnis klären, bei dem der bereits ausgeschiedene Mario dachte, dass Anastasja keine Kinder mag.

Im Clip: Sie haben sich bei "5 Senses for Love" verlobt

Wer findet die große Liebe?

Die Zukunft dieser sechs verlobten Paare startete mit einem Antrag. Ob es zwischen ihnen wirklich gefunkt hat, stellt sich allerdings erst in den kommenden Wochen heraus. Wer passt wohl am besten zusammen?

Alle verlobten Paare noch im Überblick:

Anastasja & Manuel

Sabrina & Mehmet

Alissa & Sebastian

Merle & Christian

Yma

Nicole & Sahand

Noch ist nicht klar, wer bei "5 Senses for Love" tatsächlich heiraten wird. Nächsten Mittwoch siehst du erst einmal, wie sich die frisch verliebten Paare auf Naxós näher kennenlernen. Die Folge läuft natürlich wie immer um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

