Tobis Heiratsantrag wird abgelehnt

Es ist der erste Heiratsantrag bei "5 Senses for Love" 2021: Der 25-jährige Tobias nimmt all seinen Mut zusammen und macht seiner Angebeteten Carry einen Heiratsantrag. Aber stopp! Hatte nicht auch die Flugbegleiterin Aileen Gefühle für Tobi? Ja, doch diese beruhen nicht auf Gegenseitigkeit. Zwar haben sich die beiden sehr gut verstanden, verliebt hat sich Tobi jedoch in Carry. Aileen scheidet somit aus.

Lange soll Aileen allerdings nicht die Einzige bleiben, die in Folge 3 raus ist. Denn Carry lehnt den Antrag von Tobi ab. "Wenn ich jetzt Ja sagen würde, würde ich das sagen, weil ich dich nicht verletzen will", teilt die Blondine ihrem Verehrer mit. Der ist zwar verletzt, zeigt aber Verständnis für die Entscheidung. Vielleicht lernen sich die beiden ja außerhalb der Sendung noch etwas besser kennen? Wer weiß. Beide sind bei "5 Senses for Love" nicht mehr dabei.

Keine Gefühle bei Mine und Stefan?

Jäh endet der Traum von der großen Liebe auch bei Mine und Stefan. Der 49-jährige Garten- und Landschaftsbauer hat sich trotz eines leidenschaftlichen "Schmecken"-Dates nicht in die Erzieherin verliebt. Mine hätte indes bis dahin vermutet, dass ihr Gegenüber ihr einen Antrag macht.

"Beim Küssen kam kein Gefühl rüber", begründet Stefan seine Entscheidung im Gespräch mit der 37-Jährigen. Das hat Mine zwar nicht so empfunden, allerdings akzeptiert sie, dass aus Stefan und ihr wohl kein Paar mehr wird. Somit muss das ehemalige Match die Show verlassen.

Kein Antrag für Maria

Auch Maria bekommt in der SAT.1-Show keinen Antrag – allerdings will sie das auch gar nicht. Obwohl sie sowohl mit Matin als auch mit Mario flirtete, fehlen der jungen Frau am Ende die Gefühle für beide Männer. Im Gespräch mit Matin stellt Maria von Beginn an klar, dass sie nicht wüsste, ob sie am Altar "Ja" zu ihm sagen würde.

In Mario sieht die Berlinerin nur einen guten Freund. Der 43-jährige Senior Sales Manager hat jedoch bereits zuvor für sich entschieden, Maria keinen Heiratsantrag machen zu wollen. Damit ist auch das vermeintliche Liebesdreieck raus.

Wird es für noch weitere Singles eng bei "5 Senses for Love"? Das erfährst du immer mittwochs um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

