Eine neue Konstellation fühlt sich plötzlich zueinander hingezogen und wird in flagranti leidenschaftlich knutschend im Bordkino erwischt. "Was ist das bitte für ein Grundstein für eine Ehe?", fragt sich Merle. "Ihr seid das Allerletzte dieser Erde!", ist Anastasjas klare Meinung.

Was bedeutet das für die Paare?

Zwei frisch Verknallte und zwei Betrogene: Ist das schon das Aus für zwei verlobte Paare? Oder finden sie wieder zu ihren Auserwählten zurück? Und wer schwebt weiterhin auf Wolke 7 und kann über den Auserwählten sagen: "Du bist genau der Traummann, den ich mir gebacken hätte, und noch besser"?

Wer bei " 5 Senses for Love" wirklich fremdknutscht, siehst du am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

