Folge 5: Zwischen Liebe und Turbulenzen

"Das Experiment ist hier erst richtig losgegangen, auf Naxós!" sagt Basti, der schon auf dem Weg in den Liebesurlaub betrogen wurde. >>> Sebastian gibt seiner Verlobten Alissa noch eine zweite Chance

Im Clip: Vorschau auf Folge 5

Was verdirbt das Duett von Anastasja und Manuel beim Karaoke-Abend, das die beiden schon bei ihrer ersten Begegnung im Cube geplant hatten? Was zerstört die Stimmung beim romantischen Dinner von Nicole und Sahand?Wer fehlt beim letzten gemeinsamen Strandtag mit allen Pärchen? Und wer kann weiterhin mit Überzeugung sagen: "Wir freuen uns auf den nächsten Schritt"? Das siehst du kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr bei " 5 Senses for Love" in SAT.1 und auf Joyn.

Das könnte dich auch interessieren: