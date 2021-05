"5 Senses for Love": Wann und wo läuft Folge 5?

Der Auftakt von " 5 Senses for Love" fand am 14. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn statt. Schon in der ersten Folge wurde geflirtet und sich gegenseitig beschnuppert. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Liebesexperiment startete mit dem Sinn "Riechen".

Sechs Paare haben sich nun verlobt und urlauben in Folge 5 gemeinsam auf der griechischen Insel Naxós. Die fünfte Sendung siehst du am 12. Mai 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

Die zweite Staffel wird in sechs Folgen immer mittwochs pünktlich zur Prime-Time in SAT.1 und auf Joyn ausgestrahlt. Das Finale der Show wird demnach am 19. Mai 2021 zu sehen sein.

So siehst du die Show im Live-Stream

Du möchtest wissen, wie sich die Liebesgeschichten der Kandidat:innen weiterentwickelt haben, besitzt aber kein eigenes Fernsehgerät? Kein Problem, du kannst Folge 5 auch auf deinem Smartphone, PC oder Tablet kostenlos und legal streamen.

>>> Zum Live-Stream <<<

Sobald die Sendung im TV gezeigt wurde, kannst du dir die ganze Folge außerdem als Wiederholung und ganze Folge auf SAT1.de ansehen. Auch das ist für dich natürlich kostenlos.

