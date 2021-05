Von Meerjungfrauen und Prinzessinnen

"Ich bin so aufgeregt", gesteht Sabrina, die mit den anderen beiden Bräuten Alissa und Nicole auf die Suche nach dem perfekten Hochzeitskleid geht. Nicole weiß schon genau, mit welchem Kleid sie ihren Verlobten Sahand betören möchte: "Ich will ein Meerjungfrauen-Kleid, unbedingt!"

Sabrina dagegen will den schönsten Tag ihres Lebens in einem Prinzessinnen-Kleid begehen. Und Alissa? Die rothaarige Bürokauffrau träumt von einer A-Linie. Werden die drei Frauen direkt fündig oder wird die Shopping-Tour zum Horror-Trip?

Das siehst du im Clip: Die Suche nach dem schönsten Kleid

Anzüge deluxe

Die Herren der Schöpfung suchen indes nach ihren Traumanzügen für die anstehende Hochzeit. Sebastian hat dabei schon eine Vermutung, was Mehmet aus Reutlingen vorschweben könnte: "Du suchst dir bestimmt einen roten Anzug!" Und Sahand legt sogar noch einen drauf: "Nee, rosa! Rosa passt zu Sabrina!" Oha! Ob Sabrina sich ihren Verlobten bei ihrer Hochzeit wohl so vorstellt?

In welcher Kleidung die Paare wirklich heiraten und ob sie im Finale "Ja" zueinander sagen, erfährst du bei " 5 Senses for Love" am Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

