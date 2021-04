Den Duft schnuppern, die Stimme hören, Küsse schmecken – Tobi hat Carry und Aileen mit all seinen Sinnen erforscht. Nur gesehen hat er sie noch nicht. Entschieden hat er sich dennoch schon.

Kribbeln im Körper

"Allein dieses Fühlen der Haut und durch den Kuss, da kann schon wirklich viel passieren, ohne die Person jemals gesehen zu haben", erklärt Tobi. Es gibt zwei Frauen, mit denen er dieses Level erlebt hat: Carry und Aileen.

Im Clip: Bei Yma und Marvin geht's heiß her

Eine Kleinigkeit macht den Unterschied

Tobi erklärt: Beide seien tolle Frauen. Deswegen musste er sich auf kleine Unterschiede konzentrieren, um eine Entscheidung zu fällen. Beim Fühlen und Schmecken hat er einen Entschluss gefasst.

Zittern und Bangen

Nach dieser schweren Entscheidung will er seine Traumfrau auch sehen. Doch davor gibt es noch eine Hürde: Er muss einen Antrag machen und nur, wenn sie diesen auch annimmt, öffnet sich die Tür und die beiden werden sich zum ersten Mal sehen.

Tobi macht den Antrag

Auf dem Weg zu seiner Traumfrau in spe atmet Tobi mehrere Male tief durch. Gleich steht er vor einem der wichtigsten Schritte in seinem Leben. Er greift nach dem Ring und geht auf die Knie, um die Frage aller Fragen zu stellen – nur an wen sie gerichtet ist, erfahren die Zuschauer:innen noch nicht.

Carry oder Aileen? Wie hat sich Tobi entschieden? Das siehst du in der nächsten Folge von "5 Senses for Love" 2021 am Mittwoch, 28. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1.

