Schon in Folge 1 von "5 Senses for Love" wird es heiß, heiß, heiß! Kandidat Tobias hat in Aileen und Carry zwei Matches gefunden. Und der 25-Jährige geht mit den beiden direkt zur Sache und tauscht heiße Küsse aus. Aber wer ist nun eigentlich seine Favoritin?