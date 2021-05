Rückblick: So lief das Kennenlernen von Yma und Marvin

Kannst du dich noch erinnern? Marvin hatte bei den "Hör"-Dates von " 5 Senses for Love" noch so einige Eisen im Feuer. Am meisten flirtete der Kommunikationsmanagement-Student jedoch mit Yma und Angie. Beide Frauen wollten mit Marvin auf die nächste Stufe und ins "Schmecken"-Date.

Doch der zwei Meter große Mann traf im Gespräch mit Angie eine klare Entscheidung und verkündete: "Also ich habe mich da auf jemanden festgelegt." Das Erotikmodel Yma sollte nun Marvins volle Aufmerksamkeit bekommen.

Wie perfekt ihr "Schmecken"-Date dann ablief, siehst du im Clip:

Von der Sprache der Liebe

Zurück in der Gegenwart: Es scheint so, als wären Yma und Marvin wie füreinander geschaffen. Denn auch in den vorgezogenen Flitterwochen auf Naxós haben sie nur Augen für sich. Allerdings sieht die 23-jährige Yma ein großes Problem in ihrer frischen Beziehung: Marvin drückt seine Zuneigung ganz anders aus als sie selbst – nämlich vor allem körperlich.

"Ich habe auf jeden Fall Lust auf ihn. Aber wenn es an der Oberfläche bleibt, dann kann ich mich auch nicht weiter öffnen", beschreibt die Berlinerin, was sie stört. Sie wünscht sich, dass Marvin mehr Gefühle zeigt und spricht das auch bei ihm an. Der Student kommt Ymas Bitte nach mehr Offenheit und Emotion nach. In der Badewanne gesteht Marvin: "Ich wollte sagen, dass ich dich sehr mag und du eine tolle Frau bist." Ein erstes positives Zeichen, wie Yma findet.

Traumhochzeit – ja oder nein?

Bekommt das Traumpaar bei "5 Senses for Love" noch einmal die Kurve? Schreiten Yma und Marvin am Ende vor den Traualtar oder holen sie ihre Probleme wieder ein? Das erfährst du nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

