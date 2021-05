Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit! Die Frage, die allen unter den Nägeln brennt: Seid ihr noch glücklich zusammen?

Sabrina & Mehmet: Ja, ja, oh jaaaa! Und endlich dürfen wir es in die Welt hinausschreien: WIR SIND UNENDLICH GLÜCKLICH VERHEIRATET und happy, dieses Glück mit euch allen teilen zu dürfen.

Was war für euch – neben eurer Hochzeit natürlich – der schönste Moment bei " 5 Senses for Love"?

Sabrina: Der schönste Moment war für mich, als Mehmet mir den Antrag machte und dann diese Tür aufging, den Mann zu sehen, der mich mit all seinen Sinnen verzaubert hat, und ihn endlich in die Arme zu schließen und ihm dabei in seine wunderschönen Augen zu schauen.

Mehmet: Einer der schönsten Momente für mich war unsere Zweisamkeit auf unserer Hochzeitsreise auf den Malediven, die uns der Sender geschenkt hat. Die warme Sonne und das Meer haben uns sehr gutgetan.

Mehmet, wann war für dich im Laufe des Experiments klar, dass Sabrina für dich die "Eine" ist?

Mehmet: Auf Naxós habe ich mich in Sabrina verguckt und gemerkt, dass sie eine tolle Person ist und in den Homedays war es mir dann klar, dass sie die Richtige ist.

Sabrina, wie schwer war es für dich, dass Mehmet auch noch mit einer anderen Frau ins "Schmecken"-Date gegangen ist? Welche Gedanken gingen dir durch den Kopf?

Sabrina: Wir haben uns alle auf ein Experiment eingelassen, um den richtigen Menschen zu finden und dazu gehört auch, dass man sich darauf einlässt, wenn man sich vielleicht noch nicht zu 100% sicher ist, im nächsten Schritt die Sicherheit zu holen, dass ich doch die Richtige war.

Mehmet hat es ja dann auch tatsächlich gleich gemerkt und war sich dann seiner Entscheidung viel sicherer. Umso größer ist ja auch meine Freude, dass er sich für mich entschieden hat, als wenn ich überhaupt keine Konkurrenz gehabt hätte.

Doch in dem Moment im Loft war es eine große Enttäuschung aufgrund meiner Vergangenheit was Männer betrifft. Jedoch habe ich meiner Konkurrenten Brigitta es genauso gegönnt, ihr Glück zu finden, denn sie ist ein so wundervoller Mensch. Und jede und jeder hat das Recht ihr oder sein Glück zu finden.

Was schätzt ihr am jeweils anderen am meisten?

Sabrina: An Mehmet schätze ich am meisten, dass er zu mir der wundervollste und liebevollste Mann ist, den ich je kennengelernt habe. Er gibt mir das Gefühl etwas ganz Besonderes zu sein, mit all meinen Ecken und Kanten. Mich zu lieben, so wie ich bin und dass es immer wieder aufs Neue schafft, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Ich habe mir immer einen Menschen an meiner Seite gewünscht, wie er es ist!

Mein bester Freund, meine bessere Hälfte und mein Seelenverwandter. Ich kann mit ihm über alles sprechen, ob Gutes oder Schlechtes und egal was ich mache, er steht hinter mir, hält mich, nimmt meine Hand und zieht mich hoch und genau deshalb liebe ich diesen Mann so sehr wie keinen anderen.

Mehmet: Ich schätze einfach Ihr Verständnis für meine Person und ihre Geduld mit mir. Sie ist einer der wunderbarsten Menschen, den ich kennenlernen durfte. Ich liebe ihre dusselige Art, ihre Stimmlage, wenn sie bei McDonald’s bestellt. Sie ist einer der verkuscheltsten Menschen, die ich kenne. Ich hatte noch nie das Gefühl, bei jemanden so ehrlich und offen zu sein, wie bei ihr. Sie ist nicht nur meine Frau, nein, sie ist meine beste Freundin, die mir immer zu hört, mein Ventil, wenn es mir schlecht geht und mein Schatten. Ich liebe diese Frau.

Eure Heirat war erst der Anfang. Welche Pläne schmiedet ihr als Paar in nächster Zeit? Folgt eine zweite Hochzeit?

Sabrina & Mehmet: Wir haben eine Menge Pläne für unsere gemeinsame Zukunft und bringen schon bald unsere eigene Shampoo- und Haarpflege-Collection heraus.

Eine zweite Hochzeit steht schon auf unserer – sobald es möglich ist – Liste. Mit all unseren Liebsten und dann im ganz großen türkischen Stil.

