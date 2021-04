Berührungsangst ist für Yma und Marvin ein Fremdwort. Schon durch ihren Geruch und ihre Stimmen schafften sie es, den jeweils anderen bei "5 Senses for Love" zu begeistern. Kein Wunder, dass sie sich schon bald danach sehnen, den anderen zu sehen.

Ymas Date dauert außergewöhnlich lang

Die anderen Kandidatinnen wundern sich, dass Yma so lange bei ihrem Date mit Marvin bleibt. Doch endlich kommt sie zurück – und das auch noch freudestrahlend. Was Yma von ihrem Treffen berichtet, sorgt für überraschte Blicke und überraschte Ausrufe.

Im Clip: Zwischen Yma und Marvin geht es heiß her

"Wir haben unseren ersten Porno gedreht"

Sie muss zwar erst mal zu Atem kommen, aber dann geizt Yma nicht mit hotten Details. "Wir haben unseren ersten Porno gedreht", sagt sie lachend. Die Bilder von ihrem Date, die die Zuschauer:innen dann zu sehen bekommen, lassen wenig Spielraum für Spekulationen.

Marvin und seine Traumfrau gehen ran

Beide können ihre Leidenschaft kaum im Zaum halten. Yma setzt sich auf Marvins Schoß und macht eindeutige Bewegungen. Er weiß gar nicht, wohin er seine Hände zuerst legen soll. "Er hat sogar seine Hose aufgemacht", berichtet Yma.

Uh la la, leidenschaftlich geht es bei den beiden schon mal zu – steht damit das erste Paar schon fest, das sich verloben wird? Das siehst du in der nächsten Folge von "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" ab Mittwoch, 28. April 2021 um 20:15 Uhr in SAT.1.

