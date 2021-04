Es wird außergewöhnlich: Wenn man sich verliebt, sind alle fünf Sinne beteiligt. Man kann sich gut riechen, schmeckt sich beim Küssen, hört die Stimme, berührt sich gegenseitig – und sieht sich ganz tief in die Augen. "5 Senses for Love" baut auf diesem biologischen Prinzip auf. In der SAT.1-Dating-Show lernen sich die Singles mit fast allen Sinnen kennen und jeder kann mitfiebern! Dank der Live-Bildbeschreibung können Blinde und Sehbehinderte bei dieser neuen Show hautnah mit dabei sein. Die Audiodeskription wird auch für Android und iOS über die SAT.1 AD App abrufbar sein.

Alle SAT.1-Sendungen mit Audiodeskription findest du hier.