Mit Marktanteilen bis zu 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern knüpft die Gameshow im Sommer 2022 an die erfolgreiche erste Staffel an. Deshalb wird SAT.1 eine dritte Staffel von "99 – Eine:r schlägt sie alle" produzieren.

Das große Finale von Staffel 2 steht bevor!

Bevor es aber mit 100 neuen Kandidat:innen in die nächste Runde geht, wird am Freitag, 12. August um 20:15 Uhr in SAT.1 ein:e Sieger:in ermittelt. Wer ist das größte Allround-Talent und erhält die Siegprämie von 99.000 Euro?

Weitere Informationen zum Staffelfinale unter www.sat1.de/tv/99.

Alle Infos zur Bewerbung für Staffel 3 unter

https://www.sat1.de/bewerben/99-eine-r-schlaegt-sie-alle-jetzt-bewerben

"99 – Eine:r schlägt sie alle!" – Finale von Staffel 2 am 12. August, 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.