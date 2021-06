Auf Streife

Thema: EXISTENZANGST UND MIETSCHULDEN

HILFE ZUM THEMA "MIETSCHULDEN"

Experten empfehlen, sich bei finanziellen Krisen und Schulden frühzeitig Hilfe zu holen und offen mit Banken und Gläubigern zu sprechen.

Wer aufgrund einer finanziellen Krise Probleme hat die Miete zu zahlen, sollte sich an den Vermieter wenden, ihm die Situation schildern und gemeinsam nach einer einvernehmlichen Lösung suchen. Zusätzlich sollte man sich an die örtliche Wohngeldstelle wenden und prüfen, ob ein Anspruch auf Wohngeld besteht.

Einzelne Städte helfen den Bürgern bei drohendem Wohnungsverlust z.B. durch Verhandlungen mit dem Vermieter, durch Übernahme der Mietschulden in Form eines Darlehns oder bei der Beschaffung einer neuen Wohnung.

FAKT ZUM THEMA "EXISTENZANGST IN DEUTSCHLAND"

Im Januar 2021 gaben 11% der Deutschen an, dass sich ihre finanzielle Lage durch die Auswirkungen der Corona-Krise stark verschlechtert hat. 87% der Befragten spürten hingegen keine starken Auswirkungen auf die persönliche finanzielle Lage. 45% der deutschen Einzelhändler (ohne Lebensmittelhändler) sehen laut einer aktuellen Umfrage aus 2021 ihre unternehmerische Existenz im Laufe des Jahres in akuter Gefahr.

HILFE FÜR SELBSTSTÄNDIGE

Die Bundesregierung unterstützt Soloselbstständige, Unternehmen und Einrichtungen, die von der temporären Schließung betroffen sind, mit finanziellen Hilfen wie z.B. die Überbrückungshilfe III, die seit Februar 2021 beantragt werden kann.

Es gibt eine Neustarthilfe für Selbstständige. Das KfW-Sonderprogramm läuft weiter. Für Härtefälle wird es gesonderte Hilfen geben. Alle wichtigen Fragen und Antworten gibt es auf der Website der Bundesregierung: www.bundesregierung.de.

Wer Fragen zu den Corona-Hilfsprogrammen der Bundesregierung, Fragen zur Antragstellung und Fragen technischer Art hat, erhält Antwort unter der Service-Hotline +49 30 – 530 199 322.

Thema: STALKING

STREIT ZUHAUSE VERMEIDEN

Da viele Menschen gerade fast den ganzen Tag zu Hause sind, ist es wichtig, der Familie, den Mitbewohnern und Nachbarn die eigenen Bedürfnisse früh zu kommunizieren, bevor man wütend oder genervt ist.

Viele Konflikte in der Familie basieren auf Annahmen, Interpretationen, fehlender Transparenz, Halbwissen und mangelnder Kommunikation, daher ist es von zentraler Bedeutung miteinander über die Probleme zu sprechen.

Bei Familienkonflikten kann eine Mediation durch einen Familienmediator oder Mediatorin hilfreich sein. Hilfe bei der Vermittlung bietet der Bundesverband Mediation.

HILFE ZUM THEMA "STALKING"

Wer in oder von der Nachbarschaft belästigt oder gestalkt wird, sollte Anzeige bei der Polizei erstatten. Diese kann dann Nachbarn und Zeugen vernehmen, aber auch Beweise und Dokumente prüfen.

Um Belästigungen und Nachstellungen durch den Nachbarn zu beweisen, rät die Polizei möglichst alle Streitereien, Beschimpfungen und Drohgebärden zu notieren sowie Zeugenaussagen, Ton- und Bildaufnahmen, E-Mails, Facebook- und sonstige Posts, Fotos von eventuellen Schäden zu sammeln.

Stalking versetzt viele Betroffene in eine Ausnahmesituation und kann psychisch stark belastend sein. Die Polizei kann auf Wunsch Kontakte zu Hilfeeinrichtungen und Beratungsstellen vermitteln.

FAKT ZUM THEMA "STALKING"

In Köln kam es 2020 zu insgesamt 446 Anzeigen wegen Nachstellung (Stalking). Durch akribische Polizeiarbeit konnten mehr als 90% der Fälle aufgeklärt werden.

HILFE FÜR STALKING-OPFER

Die App "NO STALK" des WEISSEN RINGS unterstützt Stalkingopfer dabei, Stalking-Vorfälle per Foto-, Video- sowie Sprachaufnahmen chronologisch und lückenlos mit dem Smartphone zu dokumentieren. Die Aufnahmen zählen bei der Polizei bzw. vor dem zuständigen Gericht als vollwertige Beweise! Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unterstützt von Stalking betroffene Frauen unter der Nummer 08000 116 016 und kann an Beratungsangebote in der Nähe wie Opferschutzorganisationen weitervermitteln. Von Stalking Betroffene, aber auch Menschen, die selbst stalken, sowie deren Angehörige finden Hilfe bei der Beratungsstelle Stop-Stalking unter www.stop-stalking-berlin.de.

Thema: NEUE MEDIEN UND DEREN GEFAHREN

FAKTEN ZUM THEMA "BITCOINS"

Der Bitcoin war die erste Kryptowährung, die es überhaupt gab, sie wurde 2008 entworfen und ging im Januar 2009 an den Start. Aktuell ist ein einziger Bitcoin über 40.000 Euro wert. Im Januar 2021 gab es knapp 19 Millionen Bitcoins. Im Durchschnitt werden 1.800 Bitcoins pro Tag gewonnen. Die Gesamtanzahl an Bitcoins ist auf 21 Millionen Stück begrenzt. Laut Bundesbank entspricht eine einzige Bitcoin-Transaktion dem monatlichen Stromverbrauch eines Einfamilienhaushalts in Deutschland. Das bedeutet eine immense Belastung für Klima und Umwelt.

INFOS ZU "KRYPTOWÄHRUNGEN"

Kryptowährungen sind eine “High-Risk, High-Reward”-Situation. Man kann alles verlieren oder viel gewinnen. Daher raten Fachleute nie mehr zu investieren, als man bereit ist zu verlieren. Aufgrund starker und unvorhersehbarer Kursschwankungen sind Kryptowährungen wie Bitcoin ein sehr risikobehaftetes Spekulationsobjekt. Daher empfehlen Finanzexperten Privatanlegern immer nur mit kleinen Beträgen in Kryptowährungen einzusteigen, da stets mit einem Totalverlust gerechnet werden muss. Experten warnen davor, größere Summen an Kryptowährungen an Online-Börsen oder in digitalen Apps auf dem Smartphone oder Computer zu speichern. Denn das Internet eröffnet Hackern zu viele Hintertüren, um Wallets der Nutzer zu knacken