Tim Bendzko live in Düsseldorf

Aufgrund der Corona-Krise musste der "Nur noch kurz die Welt retten"-Sänger seine geplante Tour 2020 leider absagen. Für Tim Bendzko ist das Autokino-Konzert am 15.Mai in Düsseldorf, eine super Alternative, in diesem Jahr doch noch vor seinen Fans zu spielen: "Ich freue mich auf das SEAT & SAT.1 Autokonzert. Das ist eine tolle Chance, meinen Fans das Warten auf die verschobene Tour etwas zu verkürzen", so der Sänger.

Das Tim Bendzko Autokonzert im Livestream: Sei dabei auf SAT.1!

Wer kein Ticket für das Autokonzert von Tim Bendzko im Autokino Düsseldorf gewonnen hat, kann sich die Show in Echtzeit in unserem Liveticker anschauen. Auf sat1.de kannst du dir das Event in voller Länge streamen. Die Live-Übertragung beginnt am 15.Mai 2020 um 21:45 Uhr.

>>>Hier geht es zu unserem Livestream!

Hier kannst du dir die Wiederholung des Autokino-Konzerts anschauen

Ab Samstag, den 16.Mai 2020 kannst du dir das das Autokino-Konzert sieben Tage lang auf allen SAT.1 Plattformen (sat1.de, SAT.1 App und bei HbbTV) jederzeit nochmal anschauen.

Der Durchbruch in der Musikszene

2009 gewann Tim Bendzko den Talentwettbewerb der Söhne Mannheims und durfte auf der Berliner Waldbühne vor 20.000 Fans auftreten. Nur zwei Jahre später gelang ihm der große musikalische Durchbruch. Mit seiner Single "Nur noch kurz die Welt retten" stürmte Tim Bendzko 2011 die Charts und erreichte Platinstatus. Sein Debütalbum "Wenn Worte meine Sprache wären", war ebenfalls ein großer Erfolg in den deutschen Musikcharts. In den letzten Jahren häuften sich auch seine Auszeichnungen, er gewann 2012 den "MTV EMA Award" als "Bester deutscher Act", den "ECHO" (2012), die "Goldene Kamera" (2014) und den "World Music Award" (2014).