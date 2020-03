Heute Abend bei "Big Brother" 2020 wird ordentlich gezofft und gezankt.

Ring frei für Romana

Nach ihrer Nominierung nimmt sich die Wienerin die Blockhaus-Jungs zur Brust: Dass sie von Gina eine Stimme bekommen hat: Geschenkt. Aber dass sie wirklich alle Blockhaus-Männer nominiert haben: Das geht gar nicht!

Ring frei für Romana: "Ich muss nicht von jedem, mit dem ich eine Woche zusammengehangen habe eine Stimme bekommen! Zumindest einer hätte einen anderen nehmen können, nur ein einziger!"

Gegenargumente lässt die 40-Jährige nicht gelten: "Ich sag euch eins, und das ist das einzige Mal, dass ich darüber reden will. Offensichtlich ist es so, dass man kein einziges Mal menschlich sein darf oder einen Fehler machen darf. Man muss perfekt sein. Und in so eine eingeschworene Runde zu kommen ist schwierig." Sie findet: "Ich habe nie wirklich eine Chance bekommen!"

Alle gegen einen

Im Blockhaus lassen Gina und Vanessa kein gutes Haar an Romana. "Der Zug ist abgefahren", stellt Vanessa fest. "Ich finde die einfach so peinlich und albern." "Das Feuer lodert im Blockhaus! Ich kann mich bei solchen Menschen halt auch nicht zurückhalten", so Gina.

Und auch im Glashaus wird Front gegen die 40-Jährige gemacht. Serkan kennt sie zwar nicht gut, aber ihm ist bereits negativ aufgefallen, dass Romana einfach nicht hinter ihren Aussagen steht: "Und dann sagt sie, sie hätte das nicht gesagt. Fünf Minuten später! War halt scheiße."

Philipp stimmt zu: "Ich kann dieser Frau einfach nichts glauben! Deswegen habe ich sie nominiert, und da stehe ich zu 100 Prozent hinter!"

Michelle: Die Schweiz unter den Bewohnern

Als Mädels-WG blicken sie einer gemeinsamen Woche im Blockhaus entgegen: Rebecca, Michelle, Gina und Vanessa hüpfen auf und ab! Doch eine fehlt beim Freudentänzchen: Wo ist Romana?

Die Wienerin hat sich ins Schlafzimmer zurückgezogen. Aber Michelle wünscht sich für alle eine harmonische Woche. Sie wagt einen Vorstoß bei Romana. "Man muss schon ein bisschen offener sein, sonst wird das nix."

Ob sich Romana diesen Ratschlag zu Herzen nimmt? Das siehst du heute Abend um 19 Uhr in SAT.1.

Das könnte dich auch interessieren: