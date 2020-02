Pups-Alarm auf der Terrasse

Wie gut funktionieren die Bewohner als Team? Das will Big Brother wissen. Immer zwei Bewohner müssen auf einer Plattform auf der Terrasse stehen und sich dabei Umarmen oder Händchenhalten – und das 24 Stunden lang. Mac und Michelle machen den Anfang. "Ich könnte schon wieder einen Furz lassen!", so der Österreicher. Gesagt, getan. Mac schnuppert genüsslich seine Gase. Michelle dagegen fängt angewidert an zu husten und würgt heftig. Wird die 26-Jährige flüchten? Ist ihr Durchhaltevermögen damit schon gebrochen und die Aufgabe vergeigt?

"Ich zieh beim Kochen mein Shirt aus, damit die Aufnahmen haben!"

„Der denkt manchmal nur von der Wand bis zur Tapete. Er ist wie ein 20-Jähriger, der noch drei Jahre zurück ist im Kopf. An Cedric nervt echt alles“, mit diesen Kommentaren von Vanessa und weiteren Lästereien von Rebecca, die ihn nachäfft: "Ich zieh beim Kochen mein Shirt aus, damit die Aufnahmen haben!" wird Cedric im "Raum der Wahrheit" konfrontiert. Sichtlich getroffen nimmt er sich Vanessa zur Brust und stellt die Barkeeperin im Schlafzimmer zur Rede.

Lady Timea eingezogen

"Ich will mich heute auch hübsch machen", sagt Tim direkt nach dem Aufstehen. "Ich will eine Lady werden!"

Pat mustert seinen Mitbewohner von oben bis unten: "Du bist doch schon jetzt so ladylike und gar nicht weit davon entfernt!" Trotzdem ist es ein langer Weg, bis sich Tim im Sprechzimmer als "Lady Timea" vorstellt. Und was sagen die anderen zur neuen sexy Mitbewohnerin: "Oh, Mäuschen, du weißt schon, dass ich auch auf Frauen stehen", so Michelles begeisterte Reaktion auf Timea.

