14 Bewohner ziehen bei "Big Brother" 2020 ein – und endlich ist auch bekannt, was das Format für sie bereithält! Im Glashaus und im Blockhaus werden sie beobachtet und auf die Probe gestellt.

Das Glashaus: Futuristischer Bereich

Im Glashaus warten auf die Bewohner zahlreiche Annehmlichkeiten, die das moderne Leben bietet: Technische Geräte und Versorgung mit Lebensmitteln und anderen Gütern, sobald Bedarf besteht. Hunger, Durst und Kälte sind hier ein Fremdwort.

Aber der Luxus birgt auch Schattenseiten, denn im gläsernen Bereich bleibt nicht viel geheim … Im Glashaus sind die Bewohner auch dem permanenten und teils gnadenlosen Feedback der Zuschauer ausgesetzt!

Eckdaten Glashaus

Innenfläche: 198 m²

Außenfläche: 201 m²

Gesamtfläche: 399 m²

Das Blockhaus: Einfaches Leben mit Selbstversorgung

Anders geht es im einfachen Blockhaus zu. Hier müssen die Bewohner etwas für ihren Lebensstandard tun. Mit der gegebenen Verpflegung müssen sie haushalten.

"Back to the Roots", so könnte man das Motto des Blockhauses beschreiben. Zwar ist hier deutlich mehr Teamarbeit gefragt, um einen komfortablen Lebensstandard zu halten, jedoch werden die Bewohner des Blockhauses nicht unmittelbar mit dem Feedback der Zuschauer konfrontiert. Außerdem bietet es eine gemütliche Atmosphäre.

Eckdaten Blockhaus

Innenfläche: 90 m²

Außenfläche: 175 m²

Gesamtfläche: 265 m²

Die App bestimmt das Leben der Bewohner

In der SAT.1-App haben Zuschauer die Möglichkeit, die Bewohner zu bewerten. Der Bewohner-Wert hat Auswirkungen auf ihr Leben bei "Big Brother".

Auf bigbrother.de und in der SAT.1-App gibt es erste Hinweise über die Teilnehmer. Jeden Tag wird mehr über sie enthüllt. Also schaut täglich vorbei, um nichts zu verpassen!

"Big Brother" startet am Montag, den 10. Februar 2020 in SAT.1.