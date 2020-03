Big Brother-Kandidatin Romana reicht's

"Gina ist eine Schlaftablette, mein Vater ist 74 und hat mehr Power und Elan", macht sich Romana bei "Big Brother"-Bewohner Menowin Luft und ätzt im Sprechzimmer weiter: "Ich weiß halt überhaupt nichts mit der zu reden. Außer ich bräuchte einen Schminktipp." Als es um die Verteilung der Nachtschicht für die Wochenaufgabe geht, platzt der Wienerin endgültig der Kragen. Sie glaubt nicht, dass Gina dieser Aufgabe gewachsen ist. "Du kannst ja noch nicht mal richtig Teekannen befüllen", schießt Romana gegen das Blockhaus-Küken. "Ich vertrau dir nicht. Ich glaube nicht, dass du aufstehen kannst in der Nacht. Oder schnell bist." Bei Menowin und Denny kann sich die 19-Jährige die Tränen nicht verkneifen. Sie fragt sich: "What the fuck geht jetzt ab?"

Pat und Michelle beherrschen das Glashaus

Big Brother verkündet: Bis auf weiteres sind Pat und Michelle die Herrscher des Glashauses, und ihre Mitbewohner dürfen ihnen keinen Wunsch abschlagen! "Ich bin ab heute

Prince Pat-y-licious", frohlockt Pat. Und während Michelle sich als erste Amtshandlung massieren und mit Komplimenten überschütten lässt, kommandiert Pat munter herum: "Serkan, bring den Stuhl aus dem Bad wieder dahin, wo er hingehört. Serkan, entferne diesen Müllsack." Und die Wünsche werden immer absurder: "Ich möchte, dass diese Nüsse neben meinem Ohr gekaut werden", verlangt Pat von Tim. Bald sinnen die Beherrschten auf Rache! "Karma comes around, irgendwann schlage ich zurück", verspricht Serkan augenzwinkernd.

Heute bei "Big Brother - Die Entscheidung"

Die Bewohner nominieren aus ihrem eigenen Bereich: Wer bekommt die meisten Stimmen und landet auf der Exit-Liste? Influencerin und „Promi Big Brother“-Gewinnerin Janine Pink schaltet sich per Video ins Studio zu Moderator Jochen Schropp und ins Haus zu den Bewohnern. Diese stellt sie vor eine besondere Herausforderung: Wer hat bei der „Pink Olympiade“ die Nase vorn? Außerdem: „Big Brother“-Arzt Andreas Kaniewski informiert die Bewohner im Haus über die aktuellen Corona-Entwicklungen.

Big Brother - Montag bis Freitag um 19:00 Uhr und montags um 20:15 Uhr live in SAT.1!

