"Big Brother" meldet sich 2020 endlich mit einer neuen Staffel zurück! Mit Spannung werden nicht nur die neuen Folgen erwartet, sondern auch die Bekanntgabe der Bewohner.

Die Bewohner werden enthüllt

Fans von "Big Brother" können ab heute endlich ihre Neugier stillen. In der SAT.1-App und auf bigbrother.de werden nach und nach die Teilnehmer aufgedeckt.

Los geht es heute, am 6. Februar 2020. Bis zum Start der neuen Folgen werden dann online und in der App jeden Tag neue Details der Bewohner offengelegt und du erfährst, wer sie sind, wie sie ticken – und was sich bei "Big Brother" anbahnen könnte!

Das gibt es zu entdecken:

Donnerstag, 6. Februar: Name, Alter, Bundesland, Beruf, ein Zitat, die Silhouette des jeweiligen Bewohners.

Freitag, 7. Februar: Audio-Zitat.

Audio-Zitat. Samstag, 8. Februar: Im Vorstellungsvideo stellen sich die Bewohner einem Fragenhagel und du siehst endlich Bewegtbild von den Teilnehmern.

Die Bewertung der Teilnehmer hat Konsequenzen

In der SAT.1-App kannst du die Bewohner schon ab heute bewerten – und diese Bewertung wird das Leben der Bewohner direkt beeinflussen.

Wird es Romanzen geben oder Streitereien? Werden die Teilnehmer zu Freunden oder zu bitteren Rivalen? Das siehst du ab Montag, den 10. Februar 2020 in SAT.1.