Die neuen Bewohner von "Big Brother" 2020, Serkan, Jade, Romana und Menowin, sind eingezogen und das Blockhaus wird wieder bewohnt. Zeit, um sich in den neuen Gruppen kennen - und lieben? - zu lernen.

Serkan im Sex-Verhör

Zwar wissen die Bewohner schon, dass Serkan und Jade eine gemeinsame Vergangenheit haben, doch wie ticken die "Neuen" sonst? Beim Gespräch im Whirlpool dreht sich schnell alles um die schönste Nebensache der Welt. Für Jade steht fest: Ohne Küssen wird das auch nichts mit dem Sex. "Wenn ein Mann nicht küssen kann, das geht gar nicht."

"Worauf stehst du?", will Tim von Serkan wissen.

Der 26-Jährige setzt bei seiner Beziehung vor allem auf innere Werte: "Küssen ist wichtig, und wenn sie nicht kuscheln kann, ist es auch vorbei. Man muss viele Gemeinsamkeiten haben, nicht nur beim Sex. Deine Freundin muss auch dein bester Freund sein. Irgendwann überzeugt der Charakter. Schönheit ist vergänglich."

Liebeskummer bei Jade

Vanessa und Jade haben sich zu einem Gespräch unter vier Augen zurückgezogen. Aus sicherer Distanz zum Objekt ihrer Begierde offenbart Jade, dass sie immer noch Gefühle für Serkan hat. "Er und ich haben eine Anziehungskraft. Ich weiß, dass von meiner Seite auf jeden Fall mehr ist als von seiner Seite. Er ist echt eine Schwachstelle von mir", so die 25-Jährige verzweifelt.

"Welcome to Big Brother, Baby", lacht Vanessa. "Ich möchte nicht in deiner Haut stecken."

Menowin bereits am Boden?

Menowin macht vor seinen neuen Mitbewohnern kein Geheimnis aus seinem Gewicht: 127 Kilo wiegt der Sänger aktuell – und ein paar davon sollen schleunigst runter!

Aber zunächst stellt sein Gewicht den 32-Jährigen vor die erste Herausforderung: Als er sich im Bett umdreht, kracht es gewaltig. "Ich kann da nicht schlafen", stellt Menowin fest.

Zwar versuchen die Jungs unter Philipps Kommando, das Lattenrost zu stabilisieren, aber better safe than sorry: Menowin zieht mit seiner Matratze auf den Boden um.

