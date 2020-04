Corona beschäftigt derzeit Deutschland und die Welt – und auch die Bewohner von "Big Brother" 2020, die zwar über die Umstände außerhalb von Glashaus und Blockhaus informiert wurden, aber abgeschottet in der Idylle leben.

Auch wenn die Bewohner kein Social Distancing betreiben müssen, haben sie dennoch die besten Tipps, um sich zu beschäftigen. Das sind ihre Beiträge zu #WirBleibenZuhause.

Ginas Schmink-Tutorial mit Humor

"Ja, was könnte man machen, wenn man zuhause ist? Ganz genau, man schminkt sich!", erklärt Gina mit einem Schnipsen. Dann geht es los: Erst mal eine dicke Schicht Foundation, dann Puder und ihre markanten Augenbrauen.

"Ich hatte ja den Kommentar 'irgendwas mit Edding 3000', das kommt dem ganzen schon ganz nahe. Wenn ihr den wirklichen Edding-Look haben wollt, dann nehmt natürlich schwarzes Gel", leitet sie weiter an.

Rebeccas Tipp: Träum dich in Gedanken in ferne Länder

"Die Traumreise, die Reise, die im Kopf beginnt, kann man auch zuhause machen", sagt Rebecca. Alles, was man laut ihr dazu braucht: Reiseführer oder das Internet und die eigene Vorstellungskraft.

Jades Workout für Zuhause

Jade weiß, Sport hält gesund und fit. Deswegen zeigt sie ein paar Übungen, die ganz leicht auch zuhause gehen:

Auf den Rücken legen, die Beine zusammen und gerade nach oben nehmen, dann heben und wieder senken.

Kniebeugen.

Hampelmänner

Auf alle vier gehen, ein Bein anheben und dieses wiederholt senken und wieder heben.

"Sex mit Mann und Frau – wie ihr ja wisst, bin ich hier auf beiden Gebieten die absolute Expertin", beginnt Michelle ihre Sexkunde und geht zu einem Schaubild. Jede Menge Anschauungsmaterial liegt vor ihr auf einem Tisch ausgebreitet.

Zärtlich oder wild – es gibt auf jeden Fall verschieden Vorlieben, aber Michelle hat einen besonderen Tipp: "Probiert einfach jedes Zimmer mal durch."

Mehr Tipps von den Bewohnern

Noch mehr Tipps der Bewohner, wie sich auch die Corona-Zeit gut überstehen lässt, gibt es im Video. Die Hauptsache: Die gute Laune nicht verlieren!

Was Pat, Tim, Vanessa und Co. noch in Glas- und Blockhaus erleben, siehst du täglich von Montag bis Freitag um 19 Uhr in SAT.1.