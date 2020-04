Jedes Mal wieder aufs Neue: Die Bewohner von "Big Brother" 2020 müssen sich Nominierungen und dem drohenden Exit stellen, so die Zuschauer wollen. Damit ist bald Schluss – zumindest für Einen oder Eine.

Ein Bewohner zieht sofort ins Finale

In der Live-Show am Montag, 20. April 2020, die dieses Mal um 22:15 Uhr in SAT.1 zu sehen ist, wird einer der Bewohner das Goldene Ticket erhalten, mit dem er automatisch ins Finale wandert und sich um Nominierungen keine Gedanken mehr machen muss. Gewinnen kann nur der Bewohner, der alle anderen in schwierigen und lustigen Aufgaben besiegt.

Welcher Bewohner der Glückliche ist, siehst du in der Live-Show.

