Wettschulden sind Ehrenschulden

Um sich die Zeit im Blockhaus zu vertreiben, beginnen die "Big Brother"-Bewohner die verschiedensten Wetten abzuschließen. Die unter den männlichen Bewohnern sehr umschwärmte Rebecca verliert ihre Wette gegen Vanessa. Der heiße Wetteinsatz: Rebecca muss Mitbewohner Denny, der als einziger Blockhausbewohner nackt duscht, im Waschraum überraschen und geschockt den Mund öffnen.

Profiboxer Denny ist neu im Blockhaus. "Big Brother" ließ ihm durch seine beste Bewohner-Bewertung die Wahl, ob er weiter im Glashaus wohnen oder lieber wechseln möchte.

Nicht nur Rebeccas Augen sind groß

Beim Gespräch mit Tim, Pat und Vanessa ziert sich Rebecca noch etwas vor dem Einlösen ihrer Wettschulden. Trotzdem: Als Cedric und Tim abchecken, ob Denny noch duscht, geht es los. Die kichernde Dortmunderin muss zum nackten Denny ins Badezimmer. Der Profiboxer ist dort gerade mit seiner täglichen Körperhygiene beschäftigt – natürlich komplett hüllenlos.

Auf Dennys Nachfrage, was sie denn da tue, fällt Rebecca nur noch ein: "Ich wollte dein Ding mal anschauen." Klein ist besagtes Ding laut Rebeccas Auskunft an ihre "Big Brother"-Mitbewohner nicht. Alles Weitere will die Glashaus-Bewohnerin dann in Zukunft sehen. Ob da wirklich etwas gehen könnte, siehst du bei "Big Brother". Die Sendetermine: