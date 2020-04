Der anstehende Bereichswechsel sorgt schon am frühen Morgen bei den Bewohnern für dicke Luft im Blockhaus und nach dem Umzug macht sich im Glashaus Lästerstimmung breit. Völlig kalt lässt die Situation Tim und Rebecca! Die Kuschelweltmeister gönnen sich ein Upgrade vom Etagen- aufs Doppelbett – und auch ihre Beziehung scheint das nächste Level erreicht zu haben: Als das Licht ausgeht, ertönen seltsame Geräusche… Wird da etwa geknutscht?

Ärger im (Läster-)Paradies

Es herrscht miese Stimmung zwischen dem Dream Team Pat und Vanessa. Der Grund: Am Morgen will Gina wissen, ob Pat ins Glashaus wechseln möchte – sollte sie darüber in der nächsten Woche wieder entscheiden müssen. "Wir wären ungern getrennt!", lautet prompt die Antwort von Vanessa. Ihre bessere Hälfte sieht das offensichtlich anders. Pat hätte nur zu gerne einen Tapetenwechsel: "Also wir weinen nicht, wenn wir getrennt werden!" Beleidigt rauscht Vanessa ab und lässt Pat stehen: "Ich geh wieder rein." Im Schlafzimmer liest sie Pat anschließend die Leviten…

Verbaler Tiefschlag

Michelle ist vom Glashaus ins Blockhaus umgezogen – und niemand ist über diese neue Distanz glücklicher als Philipp. Der Eventmanager erklärt den unwissenden Neuankömmlingen Pat und Vanessa seinen großen Streit mit Michelle: "Am nächsten Morgen war dann Eiszeit. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist. Ich wäre nicht bewusst auf Abstand gegangen." Stattdessen hat sich Michelle Serkan zugewandt, berichtet Philipp und lästert: "Wenn Serkan keine Freundin hätte, würde sie schon nackig auf ihm drauf sitzen."

Rebecca nervt

Einigkeit im Glashaus herrscht bei einem Thema: Rebecca! Die 21-Jährige ist anhänglich wie eine Klette, singt, ist laut, hyperaktiv und redet immer dazwischen. "Du kannst ihr nicht aus dem Weg gehen!", resümieren Pat und Vanessa die zurückliegende Woche. Gina, Philipp und Cedric wissen genau, was die beiden meinen. "Dieses Duracell-Häschen wird ja nicht müde", stimmt Cedric zu.

"Und wenn sie müde ist, fängt sie an zu quengeln", beschwert sich Vanessa. Blöd nur, dass sie es mit der Besitzerin des goldenen Finaltickets bis zum Ende aushalten müssen. Einer ist allerdings alles andere als genervt von der 21-Jährigen: Tim! Im neuen Bett geht macht der Student endlich ernst…